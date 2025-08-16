CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 42χρονος πυροβολήθηκε με καραμπίνα στο πόδι και ακρωτηριάστηκε

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 16/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
ekav
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μάχη έδωσαν οι γιατροί για να σώσουν τον 42χρονο άνδρα που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο πόδι τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, κρατούσε την καραμπίνα του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους, εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε στο κουτουπιέ και στα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο άνδρας, που μένει σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

NOVA

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να σώσουν τα δάχτυλα του ποδιού του.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατέσχεσαν την καραμπίνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Ο τραυματίας ισχυρίζεται ότι αυτοτραυματίστηκε ωστόσο οι αστυνομικοί περιμένουν να του πάρουν κατάθεση, που θα ρίξει φως στις συνθήκες τραυματισμού του.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 16/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η 2η γιορτή ελιάς και ελαιολάδου στην Άνω Βιάννο

16/08/2025

Η επιχείρηση «Θέρος» της ΑΑΔΕ και στην Κρήτη

16/08/2025

Ρέθυμνο: Αυτοανακηρύχθηκε «κυνηγός εμπρηστών» και συνελήφθη

15/08/2025

Ηράκλειο: Εργασίες καθαρισμού πλατειών, δρόμων και πεζοδρόμων από την Υπηρεσία Καθαριότητας

14/08/2025

Κρήτη: 102 μετανάστες κατέφθασαν στα νότια παράλια του νησιού!

14/08/2025

Εισιτήριο εισόδου σε φαράγγι της Κρήτης!

14/08/2025

Η Κρήτη στην κορυφή των αφίξεων για το 2025

14/08/2025

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων

14/08/2025

Λασίθι: Στρατηγική μελέτη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

14/08/2025

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον πρόεδρο της κοινότητας Καλού Χωριού

13/08/2025
Back to top button