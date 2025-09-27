Ημέρα σχολικού αθλητισμού στο Γυμνάσιο Κριτσάς

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, οι μαθητές-τριες του Γυμνασίου Κριτσάς, με αφορμή τη 12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού βρέθηκαν στο γήπεδο της Κριτσάς για τον φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα απέναντι στην ομάδα «παλαιμάχων» ποδοσφαιριστών-γονέων-καθηγητών.

Μετά από μια μικρή προθέρμανση, «μικροί» και «μεγάλοι» μπήκαν δυναμικά στον αγώνα, που τελικά εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι! Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν για την τεχνική και την εμπειρία τους, ενώ οι «μικροί» απάντησαν με ταχύτητα και ενθουσιασμό. Το τελικό σκορ είχε μικρή σημασία, αφού νικητές ήταν όλοι: μαθητές, καθηγητές, γονείς, θεατές.

Στα διαλείμματα, παίκτες και κοινό έγιναν μια μεγάλη παρέα, σμίγοντας ηλικίες και ρόλους σε έναν κύκλο γεμάτο χορό, κέφι και ενθουσιασμό. Ο αθλητισμός απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι πολλά περισσότερα από ένα παιχνίδι: είναι συνεργασία, «ευ αγωνίζεσθαι», αλληλεγγύη και σεβασμός στον «άλλο».

Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη και τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία θα διατεθούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής, ώστε κανένα παιδί να μην ξεκινήσει τη χρονιά χωρίς τα απαραίτητα.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ οφείλουμε σε ΓΟΝΕΙΣ και ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ που, αφήνοντας για λίγο τις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και τίμησαν με την παρουσία τους τον αγώνα. Η συμβολή τους έδωσε ξεχωριστό νόημα στη δράση μας και έκανε τους μαθητές να αισθανθούν ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει γενιές και ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τους: Βάρδα Δημήτριο, Βάρδα Γεώργιο, Ζήση Δημήτριο, Θραψανιώτη Κων/νο, Καραφέρη Ηλία, Κουμπανάκη Νικόλαο, Μαλανδράκη Ιωσήφ, Μαράκη Γεώργιο, Παπανικολάου Απόστολο, Πυρομάλη Βασίλειο, Τζανάκη Εμμανουήλ, Φυτρολάκη Εμμανουήλ.

Ευχαριστούμε το Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ.Αποστολάκη, το φαρμακοποιό της Κριτσάς Στέργιο Κωτσαρή, τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Κριτσάς Μιχάλη Μπούσδογλου για την παρουσία τους.

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου που για άλλη μια φορά φρόντισε να γλυκαθούμε μετά τον αγώνα και την καφετέρεια «Αλέξανδρος» που πρόσφερε σε όλους νερό. Τέλος, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τον καθηγητή φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κ.Νικητάκη, που φρόντισε όχι μόνο τη διαιτησία αλλά και να είναι όλα τέλεια.

Η διοργάνωση της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στο σχολείο μας απέδειξε πως όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές με κοινωνικό αντίκτυπο.

Γιατί τελικά… το πιο όμορφο γκολ ήταν αυτό της αλληλεγγύης!

Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου Κριτσάς,

Η Διευθύντρια Άννα Μάμου