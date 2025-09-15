Ηλίας Κοκοτός: Ο πατέρας μου οραματίστηκε τα ξενοδοχεία «Ελούντα», εκεί που υπήρχαν μόνο θάμνοι και πρόβατα

Η οικογένεια Κοκοτού είναι το όνομα που βρίσκεται πίσω από το πιο γνωστό ίσως ελληνικό ξενοδοχειακό brand, εδώ και δεκαετίες, τα ξενοδοχεία Ελούντα. Ο ιδρυτής των ξενοδοχείων, Σπύρος Κοκοτός, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Ο γιος του, Ηλίας Κοκοτός, μιλάει σήμερα στην «Πρώτη Λέξη» για τη μετατροπή της Ελούντας, από ψαροχώρι, σε έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.

Ο Ηλίας Κοκοτός εξηγεί γιατί εφέτος η Μύκονος δεν ήταν της μόδας, μιλάει για τις τρελές τιμές και αποκαλύπτει ότι πολλά ξενοδοχεία προτιμούν να έχουν πολύ υψηλές τιμές και να δουλεύουν με πληρότητα 50%. Απαντά στις διαμαρτυρίες για την ακρίβεια και στον τουρισμό και δίνει tips για το πώς και πότε να κλείσετε δωμάτια στις καλύτερες τιμές, πώς να διαπραγματευτείτε με τους ξενοδόχους και με ποιο τρόπο να κάνετε κρατήσεις.

Όταν ο Σπύρος Κοκοτός βρέθηκε πριν δεκαετίες στην Ελούντα, συνάντησε θάμνους και ένα ψαροχώρι. Εκεί αποφάσισε να φτιάξει το πρώτο υπερπολυτελές θέρετρο στη χώρα. Με μία καινοτομία: κάθε δωμάτιο θα είχε και τη δική του πισίνα. Οι χρηματοδότες τον είπαν τρελό και του αρνήθηκαν την πίστωση. «Τι χρησιμότητα είχαν οι μικρές ιδιωτικές πισίνες», έλεγαν, «λίγα μέτρα από τη θάλασσα; Ποιος άραγε θα κολυμπούσε εκεί;». Ο Κοκοτός το έκανε. Και καθιέρωσε μια παγκόσμια τάση στα πολυτελή ξενοδοχεία όλου του κόσμου.

Σήμερα η οικογένεια Κοκοτού ελέγχει τρία μεγάλα ξενοδοχεία. Αν και οι Ρώσοι δεν έρχονται πια στην Ελούντα, το κενό τους εφέτος κάλυψαν οι Αμερικανοί τουρίστες. Έτσι η Ελούντα ήταν και πάλι γεμάτη. Σε αντίθεση με άλλα νησιά, που –όπως λέει ο κ. Κοκοτός– στηρίζονται στη μόδα της εποχής.

Ο Ηλίας Κοκοτός μιλάει για τους καλύτερους και χειρότερους πελάτες που έχει συναντήσει, τις εθνικότητες που όλοι θέλουν στα ξενοδοχεία αλλά και το προφίλ του Έλληνα πελάτη. Όπως λέει, πλέον οι ξενοδόχοι αισθάνονται λίγο… μαθητές, αφού περιμένουν με αγωνία τη βαθμολογία που θα βάλει στις γνωστές πλατφόρμες ο κάθε πελάτης. Και εκεί υπάρχουν πλέον ακόμη και εκβιασμοί, με πελάτες να απαιτούν αναβάθμιση δωματίου και παροχές προκειμένου να μην βάλουν κακή βαθμολογία.

Ο Ηλίας Κοκοτός δίνει σήμερα και tips για όσους θέλουν να κάνουν κρατήσεις σε χαμηλότερες τιμές. Θα ακούσετε λοιπόν πότε και πώς πρέπει να κάνετε την κράτησή σας, τι μπορείτε να διαπραγματευτείτε και πώς πρέπει να κάνετε τις αναζητήσεις σας.

Θυμάται τέλος τα χρόνια των capital controls και της οικονομικής κρίσης, όταν οι πελάτες έπαιρναν και ρωτούσαν πριν έρθουν αν στη χώρα μας υπάρχουν ακόμη πάνες για τα μωρά τους και γάλα.