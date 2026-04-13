Εικόνες καταστροφής στο Ηράκλειο μετά την Ανάσταση: Έκαψαν φανάρια, δέντρα και κάδους

13 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026
Την έντονη δυσφορία του για τις καταστροφές που άφησε πίσω του το κακώς εννοούμενο «έθιμο» του καψίματος του Ιούδα στο αστικό περιβάλλον του Ηρακλείου εκφράζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Περισυνακης.

«Τα συνεργεία του Δήμου το Μ. Σάββατο όλη τη μέρα μάζευαν ξύλα και παλέτες έτοιμες για φωτιά. Σήμερα αντικρίζουμε καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά, δρόμους, άσφαλτο, αλλά κυρίως κάδους που δεν υπάρχουν πια.

Τα συνεργεία ήδη από τα ξημερώματα προσπαθούν να καθαρίσουν τις πλατείες αλλά η καταστροφή είναι μεγάλη.

Ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας από όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους τη στιγμή της Ανάστασης που με ευλάβεια πηγαίνουμε στις εκκλησίες;», έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Περισυνάκης, που σημειώνει ότι σε σχετικές φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία κι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Μάλιστα, o κ. Περισυνάκης επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι μεταξύ άλλων βρέθηκε και καμμένος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ τόνισε ότι στον καθαρισμό του χώρου και την αποκομιδή των σκουπιδιών συνέβαλαν και μετανάστες που βρίσκονται στην περιοχή.

Στον Κατσαμπά σημειώθηκε ένταση κατά τη διάρκεια του εθίμου όταν ομάδα πέταξε πέτρες, καδρόνια και αυγά σε αστυνομικούς και πυροσβέστες ενώ κάηκαν δύο κάδοι απορριμμάτων και ένα φανάρι κυκλοφορίας. Μάλιστα, όταν έφτασαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, η ίδια ομάδα προσπάθησε να τους εμποδίσει από το να σβήσουν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του αντιδημάρχου Παιδίας, Αντώνη Περισυνάκη

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δυστυχώς, σε μια πόλη καμένη μπροστά από κάθε εκκλησία.

Αναρωτιέμαι γιατί;

Τα συνεργεία του Δήμου το Μ. Σάββατο όλη τη μέρα μάζευαν ξύλα και παλέτες έτοιμες για φωτιά.

Σήμερα αντικρίζουμε καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά, δρόμους, άσφαλτο, αλλά κυρίως κάδους που δεν υπάρχουν πια.

Τα συνεργεία όπως θα δείτε προσπαθούν να καθαρίσουν τις πλατείες αλλά η καταστροφή είναι μεγάλη.

Ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας από όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους τη στιγμή της Ανάστασης που με ευλάβεια πηγαίνουμε στις εκκλησίες ;

Και γιατί άραγε ο δημότης να πληρώνει για όλες αυτές τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς;

Παρουσιάζω φωτογραφίες ενδεικτικά από Νέα Αλικαρνασσό, Καμίνια, Δειλινά, Κατσάμπα, Μασταμπα και Άγιο Ιωάννη Χωστό.

Να σημειώσω πως σε όλες τις φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία φωτο από ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό .

Επίσης, να σημειώσω πως στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό μετανάστες που συνήθως βρίσκονται εκεί για να βρουν δουλειά βοήθησαν να καθαριστεί στοιχειωδώς ο χώρος!».

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Πατρίς»
