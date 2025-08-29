Ιεράπετρα: Ξεκίνησε η λειτουργία του 7ου Θερινού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου ξεκίνησε το 7ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, οργανωμένο από το Κέντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας.

Τη φετινή χρονιά υλοποιούνται 4 τμήματα, επιπέδου Α1, Α2, Β2 και Γ1 στα οποία διδάσκουν οι φιλόλογοι Ρένα Αχλάτη, Χριστίνα Χατζημαρκάκη, Ελένη Παϊσανίδη και Μανώλης Πετάσης, όλοι τους καθηγητές με πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης. 23 αλλοδαποί από 10 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν φέτος απαρτίζοντας τις τέσσερις τάξεις, οι περισσότεροι από αυτούς έχοντας ταξιδέψει από το εξωτερικό ειδικά για την παρακολούθηση των μαθημάτων και οι υπόλοιποι έχοντας κατοικία στην περιοχή μας για μόνιμη ή κατά περιόδους διαμονή.

Μετά το πέρας του 4ώρου μαθήματος της πρώτης μέρας ακολούθησε μεσημεριανός περίπατος στον παραλιακό δρόμο της πόλης με κατάληξη στο Ενετικό Φρούριο, τον Καλέ με τη συνοδεία όλων των καθηγητών του σχολείου μας. Εκεί, ξεναγήθηκαν στους χώρους του, εντυπωσιάστηκαν από την ιστορία του και απόλαυσαν τη θέα. Ακολούθησε μεσημεριανό γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα της πόλης με παραδοσιακά κρητικά πιάτα και με το δροσερό αεράκι του Λιβυκού να προσφέρει δροσιά.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις σύγχρονες αίθουσες του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας, Φιλοθέου Α´ 8, στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης & Σητείας στην Ιεράπετρα την περίοδο από 28 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα του Σχολείου περιλαμβάνει διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας, μαθήματα κρητικών χορών, εξορμήσεις στη φύση της περιοχής, επισκέψεις και βιωματικά μαθήματα με οικοτέχνες της περιοχής μας και εμπειρίες γνωριμίας με την αυθεντική Κρήτη και την παραδοσιακή κρητική διατροφή.