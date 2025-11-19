Ιεράπετρα: Στα «χέρια» της ΕΛΑΣ δυο άνδρες για καλλιέργεια κάνναβης

Συνελήφθησαν χθες ( 18.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας δύο ημεδαποί (49χρονος και 59χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Ιεράπετρας, ότι οι δύο ημεδαποί διακινούν ποσότητες κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή, χθες 18.11.2025 το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με την συνδρομή του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών σε θερμοκήπιο και σε υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούσαν όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

14 φυτά κάνναβης

62 σπόροι κάνναβης και τρία κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.