Ιεράπετρα: Προχωρούν τα έργα για την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης και οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης και Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης Μιχαήλ  Μπαχλιτζανάκης, συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Ιεράπετρας με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.Ε.» και ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ».

Εκ μέρους  της Αναδόχου εταιρείας παρευβρέθηκαν η κα Θεοδοσία Μπαντουβά, CEO  της Αναδόχου, ο κ. Εμμανουήλ Χατζάκης, Γενικός Διευθυντής της αναδόχου στην Κρήτη, ο κ. Ελευθέριος Πλιάσας,  Μηχανικός επί τόπου του έργου της Αναδόχου.

Από τη Διεύθυνση Ύδρευσης  παρευρέθηκε και ο κ. Γεώργιος Καροφυλάκης Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Αποχέτευσης της Δ/νσης, ως επιβλέπων Μηχανικός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το έργο προχωράει όπως το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι κατασκευές από μπετόν ολοκληρώνονται εντός του Σεπτεμβρίου ενώ έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου όλα τα προβλεπόμενα μηχανήματα και εξαρτήματα και έχει ξεκινήσει η τοποθέτησή τους και η σταδιακή θέση τους σε λειτουργία.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο γιατί αφενός θα βελτιώσει και θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 24 συνεχόμενα χρόνια και αφετέρου θα παραχθεί νερό από την τριτοβάθμια επεξεργασία του Βιολογικού Καθαρισμού, το οποίο μπορεί να διατεθεί για την Άρδευση καλλιεργειών που βρίσκονται εκτός ζώνης ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, και να συμβάλλει στη λύση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Με πληροφορίες από Ράδιο Λασίθι
