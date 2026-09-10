Ιεράπετρα: Πολωνός κατέληξε σε ΜΕΘ μετά το «όχι» της συντρόφου του στην πρόταση γάμου!

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ένας 33χρονος Πολωνός, ο οποίος εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης (8/9) να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την Ιεράπετρα.

Τον 33χρονο αντιλήφθηκαν θαμώνες ταβέρνας, οι οποίοι είδαν τον άνδρα να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και ειδοποίησαν ΕΚΑΒ και Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και, μπαίνοντας στη θάλασσα με τα ρούχα τους, κατάφεραν να προσεγγίσουν και να ανασύρουν τον άνδρα στην ακτή. Ακολούθησε επιχείρηση ανάνηψης, με τους διασώστες να καταφέρνουν να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία.

Στη συνέχεια ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησής του. Κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η πρόταση γάμου και οι δραματικές εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Το ίδιο βράδυ, ο άνδρας φέρεται να έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν την αποδέχθηκε.

Σε κατάσταση αναστάτωσης, ο 33χρονος φέρεται να προκάλεσε σοβαρές φθορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να απομακρύνθηκε από το κατάλυμα, με κατεύθυνση την παραλία του Αγίου Ανδρέα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 33χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα από τους θαμώνες της γειτονικής ταβέρνας, οι οποίοι κάλεσαν άμεσα σε βοήθεια.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αλλά και η καθοριστική επέμβαση των διασωστών που μπήκαν στη θάλασσα για να τον ανασύρουν, αποδείχθηκαν κρίσιμες για τη διάσωσή του.

Ο 33χρονος παραμένει στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.