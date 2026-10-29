Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 57χρονος με τραύμα από όπλο κοντά στην καρδιά

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή κοντά στο Κάτω Χωριό – Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού του.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στην Ιεράπετρα, όταν ένας 57χρονος άνδρας τραυματίστηκε από όπλο σε αγροτική περιοχή κοντά στο Κάτω Χωριό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00, όταν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και ζητήθηκε η συνδρομή ασθενοφόρου για τη μεταφορά του τραυματία.

Ο άνδρας έφερε τραύμα στην αριστερή πλευρά του θώρακα, κοντά στην περιοχή της καρδιάς, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 57χρονο, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν χαρακτηρίζεται κρίσιμη, παρά το σημείο όπου εντοπίζεται το τραύμα.

Ο άνδρας υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παραμένει υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τι εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 57χρονος ενδέχεται να τραυματίστηκε από δικό του όπλο, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι περιστάσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Αναμένονται οι επίσημες διαπιστώσεις

Το περιστατικό κινητοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πορεία της υγείας του τραυματία.

Η αστυνομική προανάκριση αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.

Μέχρι την ολοκλήρωσή της, οι πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς περιστάσεις παραμένουν προκαταρκτικές.