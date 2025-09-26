Ιεράπετρα: Επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στο νερό – Διακοπή υδροδότησης

Σοβαρός κίνδυνος ελλοχεύει για τη δημόσια υγεία στο ορεινό χωριό Χριστός Ιεράπετρας, και στις περιοχές που υδροδοτούνται από την πηγή Αγίας Παρασκευής, καθώς βάσει ελέγχων εντοπίστηκαν επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στο νερό.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το περιφερειακό εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ζήτησε άμεση διακοπή της υδροδότησης, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό.