Ιεράπετρα: Επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στο νερό – Διακοπή υδροδότησης

26/09/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
vrisi nero
Σοβαρός κίνδυνος ελλοχεύει για τη δημόσια υγεία στο ορεινό χωριό Χριστός Ιεράπετρας, και στις περιοχές που υδροδοτούνται από την πηγή Αγίας Παρασκευής, καθώς βάσει ελέγχων εντοπίστηκαν επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στο νερό.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το περιφερειακό εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ζήτησε άμεση διακοπή της υδροδότησης, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό.

