Ίδρυση Ελληνοκινεζικού Ερευνητικού Κέντρου για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά από το ΕΛΜΕΠΑ

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στην Πανεπιστημιούπολη του Ηρακλείου, η υπογραφή Συμφωνίας Ίδρυσης Ελληνοκινεζικού Ερευνητικού Κέντρου για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά, μεταξύ του ΕΛΜΕΠΑ και του Πανεπιστημίου του Ningbo της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Από την πλευρά του ΕΛΜΕΠΑ τη συμφωνία υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθ. Νικόλαος Κατσαράκης, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου του Ningbo η Γενική Επιθεωρήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης της Επαρχίας Zhejiang και επικεφαλής της κινεζικής αποστολής κα. Zhang Yue.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι τριών ακόμα πανεπιστημίων και του Τμήματος Εκπαίδευσης της επαρχίας Zhejiang της Κίνας. Από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ, παρευρέθηκαν ακόμα ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Καθ. Αλέξανδρος Αποστολάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Αναπλ. Καθ. Μάρκος Κουργιαντάκης, η Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Δρ. Ειρήνη Δήμου και ο προϊστάμενος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Γκάρεθ Όουενς.

Η ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Ερευνητικού Κέντρου για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας, που στοχεύει στην εμβάθυνση της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας, την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την ανάδειξη της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της χώρας μας. Το νέο Ερευνητικό Κέντρο έρχεται ως επιστέγασμα της ιδιαίτερα επιτυχημένης συνεργασίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ με το Πανεπιστήμιο του Ningbo. Η μέχρι σήμερα συνεργασία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες στο αντικείμενο του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, διοργάνωση θερινού σχολείου για φοιτητές του Πανεπιστημίου του Ningbo στην Αθήνα και την Κρήτη, διδασκαλία από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Ningbo και συνεπίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών.

Για το αμέσως επόμενο διάστημα, προγραμματίζεται η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Έλληνες και Κινέζους φοιτητές, η επίβλεψη διδακτορικών φοιτητών, η διοργάνωση θερινού σχολείου για φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ στο Πανεπιστήμιο του Ningbo και η συνδιοργάνωση συνεδρίου στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο του 2026. Στρατηγικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση του ερευνητικού αποτυπώματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου του Ningbo, μέσω της ανάπτυξης ενός διευρυμένου δικτύου συνεργασιών με πανεπιστήμια στην Κίνα και στην Ελλάδα, καθώς και της προσέλκυσης χρηματοδότησης για την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε κρίσιμα πεδία που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη των δύο χωρών.

