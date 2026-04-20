Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Μαρτίου – Απριλίου 2026

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2025 στις 15:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Γ΄ όροφο του κινηματοθεάτρου REX. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους κατατέθηκαν στη γραμματεία του συμβουλίου τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν:

1.Απώλεια χορηγίας ΣΥΦΑΚ για την αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής Ακύρωση Διεθνούς Συνεδρίου

Τον Μάιο του 2024, η Κοινότητα Φουρνής ενημέρωσε εγγράφως τον Δήμο για την πρόθεση του ΣΥΦΑΚ να προβεί σε σημαντική χορηγία. Η χορηγία αφορούσε τη συντήρηση, την αποκατάσταση ζημιών, την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού και τον εν γένει ευπρεπισμό του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής, με σκοπό τη φιλοξενία Διεθνούς Συνεδρίου Φαρμακολογίας τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι:

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία με μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της στατικότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε επίσημα τη χορηγία. Υπήρχε η ρητή δέσμευση για άμεση υλοποίηση των εργασιών λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος του συνεδρίου.

Δυστυχώς, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης στατικότητας και η έλλειψη ενημέρωσης για την εξέλιξη του έργου οδήγησαν στην ακύρωση του Διεθνούς Συνεδρίου που είχε μεταφερθεί για το Μάιο του 2026 με αποτέλεσμα να χαθούν και τα χρήματα της χορηγίας του ΣΥΦΑΚ.

Η εξέλιξη αυτή στερεί από την περιοχή μας ένα έργο υποδομής σε ένα ιστορικό κτήριο, αλλά και μια παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονική εκδήλωση που θα πρόβαλε πολιτιστικά και τουριστικά τον τόπο μας.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

Για ποιους λόγους υπήρξε αυτή η κωλυσιεργία στην εκπόνηση της μελέτης και την έναρξη των εργασιών, ενώ η χρηματοδότηση ήταν εξασφαλισμένη από ιδιωτικούς πόρους;

Πώς σκοπεύει ο Δήμος να αναπληρώσει τη χαμένη χορηγία για την αποκατάσταση του σχολείου;

Ποιο μήνυμα στέλνουμε στους υποψήφιους δωρητές και την τοπική κοινωνία όταν “απαξιώνονται” έτοιμοι πόροι για τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών μας;

(κ.Μαρία Χανιωτάκη Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Η λεηλασία του Αρρεναγωγείου Βραχασίου και η κωλυσιεργία στην αξιοποίησή του

Η πρόσφατη αποξήλωση της πέτρινης σκάλας στο Αρρεναγωγείο Βραχασίου και η συνεπακόλουθη μήνυση από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, φέρνουν στο φως μια ζοφερή πραγματικότητα: ένα ιστορικό μνημείο-τοπόσημο της Κρήτης αφήνεται αβοήθητο στη φθορά και την ασέλγεια των βανδάλων.

Ως κύριος του κτιρίου, ο Δήμος φέρει την απόλυτη ευθύνη για την εγκατάλειψη που οδηγεί στη σταδιακή του κατεδάφιση.

Με δεδομένο ότι η μελέτη αποκατάστασης βρέθηκε πρόσφατα στα συρτάρια των υπηρεσιών και ενώ η τοπική κοινωνία βράζει από αγανάκτηση, ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

Προστασία και Φύλαξη: Ποια συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα σκοπεύει να λάβει ο Δήμος για να περιφρουρήσει τον χώρο και να διαφυλάξει ό,τι απέμεινε από το κτίριο, ώστε να σταματήσει η λεηλασία των δομικών του στοιχείων; Μελέτη και Χρηματοδότηση: Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η μελέτη που κατατέθηκε από τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα αναζητηθεί χρηματοδότηση για την υλοποίησή της; Σύμβαση και Ανάπλαση: Ποια είναι η τύχη της Σύμβασης με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή που εκκρεμεί από το 2016; Προτίθεται ο Δήμος να την ενεργοποιήσει άμεσα ή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αποσύνθεση ενός εμβληματικού μνημείου που του έχει εμπιστευτεί η ιστορία του τόπου;

(Μανόλης Λεμπίδης Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετές αναρτήσεις και δημοσιεύσεις που αφορούν την κατάσταση της καθαριότητας και του πρασίνου σε περιοχές και κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, κατά την οποία οι απαιτήσεις για την εικόνα και τη λειτουργικότητα του Δήμου αυξάνονται σημαντικά, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας

Ποιες ενέργειες έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται άμεσα για την ενίσχυση της καθαριότητας.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου στο σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων.

Η έγκαιρη και σαφής ενημέρωση είναι κρίσιμη, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και η εικόνα του ως τουριστικού προορισμού.

(κ. Αλεξάκης Χαρίλαος Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)