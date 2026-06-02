Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου (Μαΐου – Ιουνίου 2026)

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Γ΄ όροφο του κινηματοθεάτρου REX.

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους κατατέθηκαν στη γραμματεία του συμβουλίου τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν:

Ετοιμότητα Τεχνικών Έργων. Ποιες συγκεκριμένες μελέτες τεχνικών έργων του Δήμου είναι αυτή τη στιγμή ώριμες (ολοκληρωμένες) και έτοιμες προς υποβολή για χρηματοδότηση; Από ποιους συγκεκριμένους φορείς ή χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Υπουργεία) προβλέπεται η άντληση των σχετικών πόρων.

2.Πρόγραμμα LEADER. Ποιες προτάσεις, έργα ή δράσεις προτίθεται και σχεδιάζει να εντάξει ο Δήμος μας στο νέο πρόγραμμα LEADER;

Μαρία Χανιωτάκη Δημ. Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

Παρακαλείται η δημοτική Αρχή να μας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες, τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα για την επαναφορά και προώθηση της υποψηφιότητας της Σπιναλόγκας προς ένταξη στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Δέσπω Καρνιαδάκη Δημ. Σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας