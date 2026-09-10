Ηχηρή παρεμβαση του Δημοτικού Συμβούλου Μανόλη Λεμπίδη για τη ΔΑΕΑΝ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

Στα θέματα 23 και 24 καλούμαστε να εγκρίνουμε τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΑΕΑΝ για το 2025, να δώσουμε έγκριση για τη συνολική διαχείριση της εταιρείας και να απαλλάξουμε τη διοίκηση από κάθε ευθύνη.

Ξεκάθαρα, κατηγορηματικά και χωρίς μισόλογα:

Καταψηφίζω και τα δύο θέματα.

Και καλώ όλους τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.

Ας μην γίνουμε συνένοχοι, ούτε να δώσουμε λευκή επιταγή σε μια διοίκηση, τη στιγμή που εκκρεμούν σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και νομιμότητας, για τα οποία έχουμε ήδη ζητήσει επίσημο έλεγχο, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν έχουμε λάβει τις απαιτούμενες απαντήσεις.

Η αρνητική μου ψήφος συμπυκνώνεται κυρίως σε τρεις κεντρικούς άξονες:

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1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ

Έχουμε ζητήσει πλήρη έλεγχο για τη συνολική διαχείριση της εταιρείας και ειδικότερα για τη νομιμότητα της σύναψης του δανείου της Μαρίνας.

Θυμίζω σε όλους ότι το εν λόγω δάνειο επιχειρήθηκε να περάσει εσπευσμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς εισηγήσεις, χωρίς το σώμα να έχει στη διάθεσή του τη δανειακή σύμβαση και χρονικά μετά την υπογραφή της σύμβασης με την τράπεζα.

Μάλιστα, πρόκειται για τη μοναδική τράπεζα που φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον και για την ανάθεση στον μοναδικό προμηθευτή του έργου.

Θα θυμίσουμε ότι τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν το δάνειο και την έγκριση χωροθέτησης αποσύρθηκαν άρον-άρον κάτω από τη γενική κατακραυγή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τότε μέχρι σήμερα, ουδέποτε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για αυτή τη διαδικασία και ουδέποτε κατατέθηκαν στο σώμα οι απαραίτητες εισηγήσεις και στοιχεία που θα επέτρεπαν στους δημοτικούς συμβούλους να σχηματίσουν πλήρη εικόνα.

Και εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα:

Κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών της Μαρίνας και της αναβάθμισης των δημοτικών εγκαταστάσεων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Η βελτίωση των υποδομών πρέπει να γίνεται με νομιμότητα, διαφάνεια, τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν μπορεί η επίκληση της ανάγκης για έργα να αποτελεί λόγο για παράκαμψη ή υποβάθμιση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Και κυρίως, δεν μπορεί σήμερα να ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει και να απαλλάξει μια διοίκηση από ευθύνες, όταν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και τη νομιμότητα παραμένουν υπό έλεγχο.

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2. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Υπάρχει ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που οφείλει να απαντηθεί επίσημα και με συγκεκριμένα έγγραφα.

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας της Μαρίνας Αγίου Νικολάου που έχει χορηγηθεί περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και ιδίως την προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή έγκριση ΜΠΕ, όπου αυτή απαιτείται;

Εάν ναι, ζητούμε να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχετικό έγγραφο και να γνωστοποιηθεί:

* ποια ακριβώς ζητήματα καλύπτει,

* ποιες εγκρίσεις προϋποθέτει,

* ποιο είναι το χρονικό διάστημα ισχύος της,

* και ποιες εκκρεμότητες παραμένουν μέχρι την οριστική αδειοδότηση και λειτουργία της Μαρίνας.

Εάν όχι, τότε πρέπει να απαντηθεί ξεκάθαρα:

Με ποια ακριβώς νομική βάση χορηγήθηκε η προσωρινή άδεια λειτουργίας της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και ποια είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την οριστική επίλυση των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων;

Γιατί άλλο πράγμα είναι μια προσωρινή διοικητική ρύθμιση και άλλο η οριστική επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία μιας Μαρίνας.

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας της Μαρίνας δεν μπορεί από μόνη της να θεωρείται οριστική επίλυση τυχόν εκκρεμοτήτων νομιμότητας, αδειοδοτήσεων ή περιβαλλοντικών εγκρίσεων, εφόσον αυτές εξακολουθούν να υφίστανται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δικαιούται και οφείλει να γνωρίζει τι ακριβώς έχει εγκριθεί, από ποιον, με ποια νομική βάση και τι εξακολουθεί να εκκρεμεί.

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3. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΟ

Η κατάσταση στο Μπούφο στο Σίσι συνιστά ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που απαιτεί απαντήσεις και έλεγχο.

Τα παραστατικά της καντίνας

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως τα παραστατικά που προβλέπει η σύμβαση για την καταβολή του μισθώματος της καντίνας από τον ενοικιαστή.

Η διοίκηση της ΔΑΕΑΝ μέχρι σήμερα δεν μας τα έχει χορηγήσει, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας.

Η εκμετάλλευση της παραλίας

Ο ενοικιαστής της καντίνας λειτουργεί και εκμεταλλεύεται την παραλία εδώ και τρεις και πλέον μήνες.

Από τα τέλη Μαΐου 2026 μέχρι σήμερα, την ώρα που, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η παραλία δεν έχει μισθωθεί με αντίστοιχη σύμβαση, προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα:

Με ποια άδεια και με ποια ακριβώς νομική βάση λειτουργεί και εκμεταλλεύεται την παραλία;

Ποιος έχει επιτρέψει αυτή την κατάσταση;

Και με ποια διαδικασία λειτουργεί μια παραλία χωρίς να έχει προηγηθεί η αντίστοιχη μίσθωση;

Ειδικά όταν πρόκειται για τον ίδιο επιχειρηματία που έχει μισθώσει την καντίνα από τη ΔΑΕΑΝ.

Δεν κάνουμε αυθαίρετες κρίσεις.

Ζητούμε απαντήσεις, έγγραφα και έλεγχο.

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Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Για όλες αυτές τις ενδεχόμενες παρατυπίες έχουμε ζητήσει έλεγχο και εξηγήσεις που δεν έχουν δοθεί.

Έναν έλεγχο που αδικαιολόγητα καθυστερεί.

Όσο ο έλεγχος καθυστερεί, όσο τα ζητούμενα παραστατικά δεν χορηγούνται και όσο δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις για το δάνειο της Μαρίνας, την προσωρινή άδεια λειτουργίας της Μαρίνας και την κατάσταση στην παραλία του Μπούφου, δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει λευκή επιταγή.

Πώς μας ζητάτε, μετά από όλα αυτά, σήμερα να απαλλάξουμε τη διοίκηση από κάθε ευθύνη, όταν κρίσιμα ζητήματα παραμένουν υπό διερεύνηση;

Ένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να καλείται να εγκρίνει εκ των υστέρων μια συνολική διαχείριση, όταν υπάρχουν ακόμη ανοικτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.

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ΚΑΤΑΛΗΞΗ

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

Καταψηφίζω τα θέματα 23 και 24.

Δεν αμφισβητώ την ανάγκη λειτουργίας και ανάπτυξης της ΔΑΕΑΝ.

Αμφισβητώ όμως την πρακτική να ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο έγκριση και απαλλαγή ευθυνών πριν ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και πριν δοθούν απαντήσεις στα σοβαρά ζητήματα που έχουν τεθεί.

Απαιτούμε άμεσα:

Φως.

Διαφάνεια.

Πλήρη ενημέρωση.

Χορήγηση όλων των ζητούμενων εγγράφων.

Και ολοκλήρωση του ελέγχου για τη χρήση του 2025.

Μέχρι τότε, η καταψήφιση των θεμάτων 23 και 24 είναι, κατά την άποψή μου, η μόνη υπεύθυνη στάση απέναντι στους δημότες του Αγίου Νικολάου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Μανόλης Λεμπίδης