Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου: SOS για την Υγεία στο Λασίθι | +Video

Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου παραχώρησε συνέντευξη τύπου εκτός των ορίων του νομού, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να ακουστεί η κραυγή αγωνίας των υγειονομικών και των πολιτών της ανατολικής Κρήτης στο κέντρο λήψης αποφάσεων και το Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η δημόσια υγεία στον νομό Λασιθίου βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης κατάρρευσης. Λόγω των τεράστιων γεωγραφικών αποστάσεων και του κακού οδικού δικτύου, η λύση των «συγχωνεύσεων» είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και επικίνδυνη για τους 75.000 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διπλασιάζονται τη θερινή περίοδο λόγω τουρισμού και με δεδομένο ότι η περιοχή διαθέτει 30.000 κλίνες VIP σε πεντάστερα ξενοδοχεία και βίλες, χωρίς τις άλλες τουριστικές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Λ. και εκπρόσωποι των νοσοκομειακών ιατρών παρουσίασαν αμείλικτα στοιχεία που πιστοποιούν την αποδόμηση της έννοιας του «νοσοκομείου» στην περιοχή μας:

Κατάρρευση Χειρουργείων και Νοσηλειών: Καταγράφεται σοκαριστική πτώση 43,5% στις χειρουργικές επεμβάσεις συνολικά, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 23% το διάστημα 2023-2025. Αυτό δεν οφείλεται στη βελτίωση της υγείας των πολιτών, αλλά στην αδυναμία των νοσοκομείων να τους περιθάλψουν.

Απαιτείται η πολιτική βούληση

Υπενθυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2024, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη (μέσω τηλεδιάσκεψης), υπήρξε δημόσια δέσμευση για την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την υγεία στο Λασίθι. Δύο χρόνια μετά, τα αποτελέσματα αγνοούνται και η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά μέρα με τη μέρα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, κ. Κώστας Νικολαράκης:

«Φτάσαμε στο σημείο να ονειρευόμαστε και να οραματιζόμαστε το χθες. Η ευχή του νομού Λασιθίου είναι να γυρίσει η υγεία 20 χρόνια πίσω. Μια στόχευση που μοιάζει τραγική και παράδοξη, αλλά αποτελεί τη σκληρή και απόλυτη αλήθεια για την ανατολική Κρήτη του 2026.»

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του πριν θρηνήσουμε περαιτέρω ανθρώπινες ζωές λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου που συμμετείχε συνέντευξη

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν: Κώστας Νικολαράκης (Πρόεδρος Ι.Σ.Λ., Νευρολόγος – Ψυχίατρος), Γιώργος Παπαδοπούλης (Αντιπρόεδρος – Χειρουργός Ορθοπεδικός Νοσοκομείο Ιεράπετρας), Θεόδωρος Κατάσος (Γραμματέας – Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Αγίου Νικολάου), Κώστας Καραταράκης (Πρόεδρος Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου – Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου) και Νίκος Μουδατσάκης (Μέλος Δ.Σ. ΙΣΛ, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου). Παραβρέθηκε η Ανθή Χαλκιαδάκη εντατικολόγος – Γιατρός της ΜΕΘ Αγίου Νικολάου.