Η υποκρισία του «Απολογισμού» στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου – 20 μήνες χωρίς κανένα έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών

Αντί να τηρεί τον νόμο, ο κ. Αθανασάκης διοργανώνει φιέστα «δημόσιου απολογισμού», για να καλύψει τα κενά του, και την απραξία του εδώ και 20 μήνες, την ώρα που :

Έδωσε με απευθείας ανάθεση 1,3 εκατ. ευρώ για το έργο βραχοστερέωσης στο Δικταίο Άντρο , με προκαταβολές χωρίς να προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης που είχε εξασφαλιστεί και χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, την περιφέρεια Κρήτης και το υπουργείο και χωρίς καν να έχουν έρθει τα υλικά

για το έργο βραχοστερέωσης στο , με προκαταβολές που είχε εξασφαλιστεί και χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, την περιφέρεια Κρήτης και το υπουργείο και χωρίς καν να έχουν έρθει τα υλικά Το Δικταίο Άντρο παραμένει κλειστό – όλα τα χρονοδιαγράμματα που όρισε η νέα δημοτική αρχή το 2024, έχουν επίσημα λήξει

που όρισε η νέα δημοτική αρχή το 2024, Ο κύριος Αθανασάκης ανέθεσε περισσότερα από 80.000 ευρώ σε αδελφό αντιδημάρχου με απευθείας ανάθεση μέσα σε μία ημέρα.

μέσα σε μία ημέρα. Επιχείρησε απευθείας ανάθεση 120.248 χιλ. ευρώ για το σχολείο Καμινακίου, που ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

για το σχολείο Καμινακίου, Διοίκηση Κρήτης. Μοίρασε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις τους πρώτους 12 μήνες διοίκησης.

Τι κάναμε εμείς – Η δημοτική αρχή επί των ημερών μας:

Κάθε χρόνο αναθέταμε στο σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ειδική απόφαση τον έλεγχο και την σύνταξη εκθέσεων ελέγχου Απολογισμών και ισολογισμών του δήμου -μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2023.

με ειδική απόφαση και την σύνταξη και ισολογισμών του δήμου -μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2023. Κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια ανοικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο συζητούσε και ενέκρινε τον Απολογισμό όπως ο νόμος ορίζει και παρουσίαζε ο δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης, παρουσία των ορκωτών ελεγκτών.

σε ειδική και παρουσίαζε ο δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης, παρουσία των Κλείσαμε και τακτοποιήσαμε όλους τους ισολογισμούς – απολογισμούς με πλήρη έλεγχο και έγκριση ορκωτών , ακόμα και προηγούμενων από το 2014 ετών.

όλους τους ισολογισμούς – με πλήρη , ακόμα και Σε συνεργασία με λογιστές και υπό την εποπτεία ορκωτών καταφέραμε και δημιουργήσαμε τον πρώτο ισολογισμό στην ιστορία του Δήμου (με ελέγχους που ανέτρεξαν ακόμα από το 1998).

(με ελέγχους που ανέτρεξαν ακόμα από το 1998). Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά απογραφή έναρξης και εγκρίναμε με τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών και των νομικών το επίσημο περιουσιολόγιο του δήμου.

και εγκρίναμε με τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών και των νομικών Εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου το διπλογραφικό σύστημα και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για την ασφαλή και εγγυημένη οικονομική διαχείριση και την κατοχύρωση και εξασφάλιση του δήμου και του προσωπικού.

20 μήνες χωρίς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές η λειτουργία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου – Παράβαση νόμου και κίνδυνος κυρώσεων

Δυστυχώς πλέον ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου βρίσκεται εδώ και 20 συνεχόμενους μήνες χωρίς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, παρότι:

Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο (άρθρο 26 Ν. 3202/2003).

(άρθρο 26 Ν. 3202/2003). Προβλέπεται σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό.

Με λίγα λόγια:

ο Δήμος λειτουργεί εδώ και 20 μήνες χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο εκ του νόμου στα οικονομικά του.

Ερωτηματικά για τον νόμο που δεν τηρείται…

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος:

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση του (φυσικά ανοικτή για τους πολίτες) , εγκρίνει τον απολογισμό και τον ισολογισμό με την υποχρεωτική παρουσία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που παρουσιάζει την αναλυτική έκθεση που συνέταξε από τον έλεγχο που διενέργησε.

Εντός ενός μήνα από την έγκριση, η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και όλα τα στοιχεία στέλνονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ιούν).

Εάν οι διαδικασίες αυτές δεν γίνουν, ο νόμος προβλέπει:

Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Παρακράτηση χρηματοδοτήσεων (ΚΑΠ) 5–15% από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Έκτακτο γενικευμένο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Και όμως, τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε.

Την ίδια ώρα ο νυν δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης:

Δεν έχει ορίσει ούτε έναν ορκωτό ελεγκτή εδώ και 20 μήνες.

Δεν έχει φέρει κανέναν Απολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την περίοδο που έχει την ευθύνη της διοίκησης .

για την περίοδο που έχει την ευθύνη της διοίκησης . Δεν έχει στείλει κανένα στοιχείο και καμία έκθεση ελέγχου του σώματος ορκωτών ελεγκτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το 2024 και δεν έχει προετοιμάσει ούτε το 2025 που ολοκληρώνεται…

στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το 2024 και δεν έχει προετοιμάσει ούτε το 2025 που ολοκληρώνεται… Οι μόνοι απολογισμοί που έγιναν ήταν μέχρι και το 2023 που είχε αναθέσει στο σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης για όλες τις θητείες.

Η θέση μας

Απολογισμός χωρίς έλεγχο και εκθέσεις από το σώμα ορκωτών εκλεκτών και λογιστών, χωρίς ισολογισμούς, χωρίς συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου και δημοτικής επιτροπής, χωρίς έγκριση της Αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, χωρίς Ελεγκτικό Συνέδριο, απλά δεν είναι απολογισμός.

Είναι υπεκφυγή των νόμιμων διαδικασιών και κουκούλωμα της ευθύνης.

Είναι παραβίαση και παραποίηση νόμου, θεσμών και κατακτήσεων της αυτοδιοίκησης, είναι εμπαιγμός των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας και των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι υπόλοιποι δήμοι ανά την Ελλάδα, είναι κυρίως κίνδυνος για το μέλλον του Δήμου, των υπηρεσιών και εν κατακλείδι των πολιτών του Λασιθίου.

Είναι μία ακόμα φιέστα, μία ακόμα ρηχή παράσταση, ένα φτηνό σενάριο φαρσοκωμωδίας που αν δεν προσέξουμε θα καταντήσει μοιραία ένα θλιβερό για όλους μας δράμα -βουβό, καθώς στέκει ακόμα ο φόβος μην τυχόν και τολμήσει να αντιμιλήσει κανείς.

Αξίζει;

Η κοινωνία του Οροπεδίου Λασιθίου αξίζει τέτοιες …μοναρχικές, παράνομες συμπεριφορές;

Για την δημοτική παράταξη Οροπεδίου Λασιθίου ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 2023

Η συντακτική ομάδα