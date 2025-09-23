CAFE MELI
Η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λασιθίου κα Κατερίνα Σπυριδάκη στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

23/09/2025
Η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λασιθίου, Κατερίνα Σπυριδάκη, παρέμεινε για ώρες στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς.

Με υπευθυνότητα και παρουσία στον τόπο του προβλήματος, στάθηκε δίπλα στους πολίτες και στις αρχές που έδωσαν τη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η κα Κατερίνα Σπυριδάκη, βρέθηκε για πολλές ώρες στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, μαζί με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη της πυρκαγιάς με συνεχή ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Με την παρουσία της έδειξε την αγωνία αλλά και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική δεν είναι απόσταση, αλλά συμμετοχή και ευθύνη.

Χθες, μία μέρα μετά την κατάσβεση, η κα Σπυριδάκη, συνοδευόμενη από τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Μανόλη Λεμπίδη, επισκέφθηκε για δεύτερη φορά τον ΧΥΤΑ, ενημερώθηκε για την κατάσταση και συνομίλησε με τους εργαζόμενους και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κο Γιώργο Μπελούκα, τους οποίους τους περίμενε και ένα ευχάριστο κέρασμα.-

