Η τοποθέτηση της Κατερίνας Σπυριδάκη για την Πρωτοβάθμια Υγεία στο Λασίθι

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, αναδεικνύει τον πρωτοφανή αποκλεισμό του Νομού Λασιθίου από τη νέα προκήρυξη 22 θέσεων ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΒ36469Η2Ι-ΗΧ5).

Την εν λόγω Κοινοβουλευτική Πρωτοβουλία της κας Σπυριδάκη συνυπογράφει ο Βουλευτής Ιωαννίνων και Τομεάρχης Υγείας, Ιωάννης Τσίμαρης.

Η Ερώτηση περιγράφει με σκληρή ακρίβεια την κατάσταση που επικρατεί στο Λασίθι: «Το Ηράκλειο ενισχύεται με 6 νέες θέσεις. Το Ρέθυμνο με 4. Τα Χανιά με 10. Και το Λασίθι; Καμία. Ούτε μία. Ούτε ένας γιατρός για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του νομού.»

Η Βουλευτής επισημαίνει ότι ο συστηματικός αποκλεισμός των δομών του Λασιθίου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπηρεσιακό λάθος, αλλά αποτελεί «πολιτική επιλογή με πραγματικές συνέπειες για την υγεία των πολιτών».

Στην Ερώτηση αναφέρονται αυτούσια τα γεγονότα: «Από την αρχή του 2025 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 100 αποφάσεις προσλήψεων επικουρικού προσωπικού για ΠΑΓΝΗ, Βενιζέλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και τα Κέντρα Υγείας των τριών νομών. Και μέσα σε όλη αυτή την κινητικότητα, ούτε μία πρόσληψη, ούτε μία προκήρυξη για καμία δομή του Λασιθίου.»

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αβάσιμο ισχυρισμό ότι τα Κέντρα Υγείας Νεάπολης, Ιεράπετρας και Σητείας καλύπτονται μέσω των νοσοκομείων: «Ακόμη και αν αυτό ίσχυε στο ακέραιο –που δεν ισχύει– δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Οι ανάγκες των Κέντρων Υγείας δεν αποτυπώνονται στις ελάχιστες προκηρύξεις των νοσοκομείων.»

Η Ερώτηση θέτει και μια ακόμη πιο αποκαλυπτική παράμετρο: «Το Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου στο Οροπέδιο Λασιθίου, που δεν υπάγεται οργανικά σε κανένα νοσοκομείο, επίσης έμεινε εκτός προκήρυξης. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό;»

Η Βουλευτής αναφέρεται σε μια πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες πολίτες:

1. κλειστά περιφερειακά ιατρεία,

2. γιατροί που καλύπτουν τρεις δομές μαζί,

3. εφημερίες που δεν βγαίνουν,

4. ασθενείς που ταξιδεύουν δεκάδες χιλιόμετρα για μια απλή εξέταση,

5. νοσοκομεία που λειτουργούν «στο όριο».

Η πολιτική εικόνα που προκύπτει είναι ξεκάθαρη: «Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει έναν άνισο και αδιαφανή καταμερισμό ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος μετατρέπει το Λασίθι σε υγειονομική έρημο.»

«Αυτό που συνέβη δεν είναι απλώς άδικο — είναι προσβλητικό για έναν ολόκληρο νομό. Δεν γίνεται να παίζονται οι ζωές των ανθρώπων στη ρουλέτα των προκηρύξεων. Η Ιεράπετρα, ο Άγιος Νικόλαος, η Σητεία, η Νεάπολη, το Οροπέδιο — όλοι έχουν ανάγκες, όλοι έχουν πραγματικούς ανθρώπους πίσω από τα νούμερα. Ζητάμε το αυτονόητο: γιατρούς, ισονομία και σοβαρό σχεδιασμό. Και αυτό δεν θα σταματήσουμε να το απαιτούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

1. Για ποιο λόγο στην προκήρυξη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΒ36469Η2Ι-ΗΧ5, 10/11/2025) δεν περιλαμβάνεται καμία θέση για τον Νομό Λασιθίου, όταν προκηρύσσονται 22 θέσεις για Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά;

2. Με ποια κριτήρια έγινε η κατανομή των θέσεων ανά νομό και δομή υγείας;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε νέα προκήρυξη θέσεων για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας του Λασιθίου, ώστε να αποκατασταθεί η ανισότητα;

4. Υπάρχει ενιαίο σχέδιο στελέχωσης των δομών υγείας της Κρήτης ή η πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε αποσπασματικές και επιλεκτικές αποφάσεις που αφήνουν ολόκληρες περιοχές χωρίς γιατρούς;