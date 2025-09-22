Η «Συνεργασία Δημοτών» για την φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

Δυστυχώς, σήμερα είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στο ΧΥΤΑ του Δήμου μας και αναφέρομαι στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Σαν δημοτική παράταξη με δημόσια παρέμβασή μας, αλλά και στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, είχαμε ενημερώσει για την κακή κατάσταση που έχει περιέλθει ο ΧΥΤΑ, παρομοιάζοντάς τον σαν ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Βρεθήκαμε νωρίς το πρωί στο χώρο του ΧΥΤΑ με τον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας Γιώργο Βάρδα, όπου διαπιστώσαμε το μέγεθος της φωτιάς καθώς και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων στην καθαριότητα, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των ελικοπτέρων και αρκετών εθελοντών να περιορίσουν την έκταση τη φωτιάς και να τη θέσουν υπό έλεγχο, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, όπως ευχαριστούμε και τους εργαζόμενους στην πολιτική προστασία που έδωσαν τη δική τους μάχη.

Αντιλαμβανόμαστε τις ελλείψεις προσωπικού και τις δυσκολίες που υπάρχουν διαχρονικά στον τομέα της καθαριότητας, όμως πρέπει η δημοτική αρχή, η οποία είχε ενημερωθεί εγγράφως από την πυροσβεστική υπηρεσία για τους κινδύνους που υπάρχουν στο ΧΥΤΑ, να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες που θα βελτιώσουν και θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του.

Επίσης πρέπει να υπάρξουν δυναμικές ενέργειες, τις οποίες και θα στηρίξουμε σαν δημοτική παράταξη που θα δώσουν λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Δεν γίνεται να μείνει στο απυρόβλητο ο ΕΣΔΑΚ. Ο κεντρικός σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων και η υλοποίησή του που είναι δική του ευθύνη, έχει καθυστερήσει σημαντικά με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε σχεδόν σε αδιέξοδο.

Όλοι μαζί πρέπει να πιέσουμε για να δοθεί οριστική λύση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που συντηρείται τα τελευταία χρόνια, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επίλυσης του. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά όλους μας, καθώς αφορά το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ