Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6/8/2025 | +Video

Την Τετάρτη 6 η Αυγούστου 2025 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1)Τροποποίηση προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος – Αποδοχή χρηματοδότησης

2) Συζήτηση απόφαση σχετικά με την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ανάκληση απόφασης ΕΣΑΛ κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό Ακτής Στυλιανού Κουνδούρου

3) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων αρμοδιότητας της οικείας Λιμενικής Αρχής ως πολυσύχναστων για το ημερολογιακό έτος 2026.

4)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 5/2025 απόφασης Κοινότητας Κριτσάς αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης του 4% από τα παραγόμενα προϊόντα Καθαρού Όρους Κριτσάς Έτους 2025

5)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 210/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά απομάκρυνση δέντρων λεύκας από την Κοινότητα Φουρνής

6)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 209/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά απομάκρυνση πεύκων από τον οικισμό Πλάκα

7)Συζήτηση επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας αναφορικά με «Επιλογή ωφελούμενων βρεφών και νηπίων από τους οριστικούς πίνακες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»

8)Συζήτηση επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας αναφορικά με τον Καθορισμό συμμετεχόντων Δομών στην Πρόσκληση – Καθορισμός δυναμικότητας & προσφερόμενων θέσεων ανά Δομή για τη συμμέτοχή στην υπ΄αρ. πρωτ. : 24441/30-7-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πράξεων της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2025-2026

9)Συζήτηση επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας αναφορικά με «Αύξηση δυναμικότητας βρεφών και νηπίων των λειτουργούντων Βρεφονηπιακών Σταθμών και μέχρι ποσοστού 10% επ΄αυτής .

10)Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής των Σχολικών Μονάδων

11) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Επιτροπής παραλαβής προμήθειας για μετάθεση της σύμβασης για το Τμήμα 3 της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

12)Συζήτηση – απόφαση σχετικά με μετάθεση των συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο : Δαπάνες Ενημέρωσης Επισκεπτών», στα πλαίσια του έργου με τίτλο : Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και Υπαίθριου Κέντρου Επιμόρφωσης Κιβωτός των Σπόρων στη περιοχή Μέσα Λακώνια Δήμου Αγίου Νικολάου

13)Τροποποίηση της με αρ. 132/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Καθορισμό αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου»

14)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 19/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με ανάγκη δημιουργίας καλοκαιρινής απασχόλησης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

15)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 08/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με αίτημα Αθλητικού Συλλόγου Ρυθμικής γυμναστικής «ΡΥΘΜΟΣ», σχετικά με την παραχώρηση των κλειστών Γυμναστηρίων 2ου – 3ου Γυμνασίου και Λυκείων Αγίου Νικολάου, για χρήση από τις ομάδες Ρυθμικής Γυμναστικής, για το Σχολικό έτος 2025 – 2026

16)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 09/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με αίτημα Συλλόγου ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, για παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου, για χρήση από τα τμήματα υποδομής καλοθοσφαίρισης, για το σχολικό έτος 2025-2026»

17)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 10/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με αίτημα Ακαδημίας Ξιφασκίας Λασιθίου «Σπαθί», σχετικά εμ την παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου – 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, για προπονήσεις του συλλόγου τους, για το σχολικό έτος 2025 – 2026»

18)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 11/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με αίτημα Προξενείου της Δημοκρατίας της Σερβίας, για παραχώρηση μίας αίθουσας διδασκαλίας στο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Νικολάου, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Συμπληρωματικό Σέρβικο Σχολείου», για το Σχολικό έτος 2025-2026

19)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 16/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με αίτημα Πολιτιστικής και Λαογραφικής Εταιρείας Απάνω Μεραμβέλλου (Π.Λ.Ε.Α.Μ.) – Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, σχετικά με την παραχώρηση της αίθουσας του Παλαιού Γυμνασίου αριστερά της εισόδου, για τη στέγαση εκθεμάτων που θα αφορά την ιστορία των δικαστηρίων Λασιθίου

20)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 18/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με αίτημα Δημοτικού Σχολείου Ελούντας, σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ανακαινισμένο Διδακτήριο στην Επάνω Ελούντα»

21)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 19/2025 αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας καλοκαιρινής απασχόλησης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

22)Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό στη θέση «ΦΑΖΗ ΠΕΤΡΑ ή ΜΥΛΟΣ» εκτός ορίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών της κοινότητας Αγ. Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου, στο ακίνητό ιδιοκτησίας Καρτσάκη Γεωργίου, στο οποίο θα εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατασκευή δύο νέων κατοικιών

23)Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τα όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

24)Τροποποίηση της με αρ. 130/2024 απόφασης του Δ.Σ. όσον αφορά την έναρξη του ωραρίου