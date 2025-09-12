CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Σητεία στην κορυφή της διεθνούς προβολής με την Porsche

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η Σητεία μετατράπηκε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς, καθώς φιλοξενεί την παρουσίαση της νέας σειράς supercars της Porsche.  Δημοσιογράφοι από το εξωτερικό βρίσκονται ήδη στην περιοχή για να γνωρίσουν επτά νέα μοντέλα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με τις πρώτες δοκιμές να εντυπωσιάζουν.

Ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, παρακολούθησε από κοντά τα test drives, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιλογή της πόλης ως τόπου διεθνούς προβολής.

ΧΡΥΣΟΣ

«Το ξεχωριστό φυσικό τοπίο αλλά και η θερμή Σητειακή φιλοξενία κέρδισαν τους διοργανωτές. Η Σητεία αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία γεγονότα παγκοσμίου εμβέλειας, δημιουργώντας δεσμούς και προϋποθέσεις για μελλοντικές συνεργασίες», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση ως «εξαιρετική ευκαιρία προβολής και διαφήμισης» για την περιοχή.

Η επιλογή της Σητείας από έναν κορυφαίο παγκόσμιο κατασκευαστή αυτοκινήτων δεν είναι τυχαία. Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, αυθεντικής φιλοξενίας και σύγχρονων υποδομών καθιστά την περιοχή ιδανικό προορισμό όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για την υλοποίηση διεθνών εκδηλώσεων με υψηλές απαιτήσεις.

NOVA

Με τη φιλοξενία της Porsche, η Σητεία ενισχύει περαιτέρω το προφίλ της στον παγκόσμιο χάρτη, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος διοργανώσεων που ξεπερνούν τα στενά όρια του τουρισμού και ανοίγουν νέες προοπτικές για την τοπική ανάπτυξη.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Κ. Νίκο Οικονομάκη και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου Φουρνής είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

12/09/2025

Σημαντικά ζητήματα της Δημοτικής Κοινότητας Καλού Χωριού στη συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με το τοπικό συμβούλιο

12/09/2025

Αναβάθμιση στη συντήρηση του πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

12/09/2025

Ιστορικό ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο λιμάνι Ηρακλείου

12/09/2025
elaiolado ladi

ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο «Κρήτη/Kriti»

12/09/2025
ekav

Κρήτη: Φονική παράσυρση 19χρονης στον ΒΟΑΚ

12/09/2025

Ρέθυμνο: Ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι

12/09/2025

Κοινή Ανακοίνωση Δημοτικών Συνδυασμών – Θεσμική εκτροπή στο Δήμο Αγίου Νικολάου

12/09/2025
elounda

Ευχαριστήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

12/09/2025

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης στον αγιασμό του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας

11/09/2025
Back to top button