Η σημασία της συμφωνίας Chevron – Helleniq Energy για τα 4 οικόπεδα Κρήτης και Πελοποννήσου

Τον δρόμο για την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα τέσσερα «οικόπεδα» Κρήτης και Πελοποννήσου ανοίγει η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, να εγκρίνει το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε τον περασμένο Απρίλιο η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η απόφαση για την παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών για έρευνες από την κοινοπραξία έχει στόχο τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες και μεγάλη σημασία για τον ενεργειακό ρόλο της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως η Chevron εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για τα θαλάσσια οικόπεδα «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» το πρώτο δίμηνο του 2025 και κατέθεσε την επίσημη προσφορά από κοινού με την HELLENiQ Energy στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η σημασία για την Ελλάδα

Η έξοδος στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, η Ελλάδα ουσιαστικά διπλασιάζει την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα και αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού νέων στόχων και εκτέλεσης περισσότερων γεωτρήσεων.

Εφόσον, κυρωθεί η συμφωνία, θα σηματοδοτήσει την είσοδο μίας εταιρείας με κορυφαία τεχνογνωσία σε deepwater projects παγκοσμίως, οικονομική ισχύ και μακροχρόνια εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ελληνική αγορά και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου, που θα καταστήσει την Ελλάδα παραγωγό και εξαγωγική χώρα, αντί για εισαγωγέα ή διαμετακομιστή φυσικού αερίου.

Επιπλέον, με τη δρομολόγηση των ερευνών, η χώρα αποδεικνύει ότι ασκεί ανεμπόδιστα τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε μια ευρύτατη θαλάσσια περιοχή με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, παρά τις συνεχείς αμφισβητήσεις της Τουρκίας και των συμμάχων αυτής στη Λιβύη.

Τέλος, μεταφέρεται και ένα μήνυμα προς τη Λιβύη, όπου η Chevron είναι ήδη παρούσα, ότι ο δομημένος διάλογος στη βάση των αρχών της καλής γειτονιάς και του διεθνούς δικαίου αποτελεί τη μοναδική δίοδο για την εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή της Μεσογείου.

Τα επόμενα βήματα

Με βάση την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το Ελληνικό Δημόσιο το προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνουν τέσσερα συνολικά μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Κατόπιν θετικής εισήγησης θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκρισή τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν η κύρωσή τους από τη βουλή.

Η κύρωση των συμβάσεων θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Με την κύρωση της συμφωνίας, η ανάδοχος θα λάβει άδεια εξερεύνησης υδρογονανθράκων αρχικής διάρκειας τριών ετών, προκειμένου να διενεργήσει αποκλειστικές σειμογραφικές έρευνες που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει γεωτρητικούς στόχους.