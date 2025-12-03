CAFE MELI
Η Πρέσβειρα της Γαλλίας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

03/12/2025
Έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία γαλλικών επιχειρήσεων με καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας της Κρήτης εκδήλωσε η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Αθήνα κα Laurence Auer κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη.

Συνοδευόμενη από τη Μορφωτική & Επιστημονική Ακόλουθο της Γαλλικής Πρεσβείας κα Matthieu Abgrall, τη Διευθύντρια του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κα Κατερίνα Μανάλη,  και την Επίτιμη Πρόξενο της Γαλλίας στην Κρήτη κα Σοφία Τσανδιράκη  η Γαλλίδα Διπλωμάτης ζήτησε να ενημερωθεί για τα τοπικά προϊόντα και επαίνεσε την προσπάθεια προώθησής τους στα ξενοδοχεία μέσω του Παγκρήτιου Φόρουμ που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Κατά τη συνάντηση, έγινε αναφορά σε εκθέσεις που διεξάγονται στο Παρίσι και αφορούν σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με δυνατότητα επί τόπου πωλήσεων, καθώς και στη διαχρονική συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών SIAL, κατά την οποία βοηθάει επιχειρήσεις – μέλη του να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

