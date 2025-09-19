Η Περιφέρεια Κρήτης στο 1ο διεθνές συνέδριο FAME

Την Περιφέρεια Κρήτης στις εργασίες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου FAME (Finance, Accounting, Management, Energy), που πραγματοποιείται στην πανεπιστημιούπολη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης.

Το διεθνές συνέδριο έχει θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Χρηματοοικονομική, τη Λογιστική, τη Διοίκηση και την Ενέργεια» και διοργανώνεται από το εργαστήριο LAFIM του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοϊκονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και η διάδοση μεθοδολογιών ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, με επίκεντρο την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η Χρηματοικονομική, η Λογιστική, η Διοίκηση και η Ενέργεια συγκαταλέγονται στους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος που αξιοποιούν στο έπακρο κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη και στους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να επιφέρει επαναστατικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Ως Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των κεντρικών κατευθύνσεων που έχει ορίσει ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, υποστηρίζουμε σθεναρά διοργανώσεις, όπως το Διεθνές Συνέδριο FAME, έχοντας την πεποίθηση ότι η Κρήτη, λόγω της θέσης της, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, μπορεί να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση εφαρμογών και λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Ματαλλιωτάκης.

Οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται στον Αμφιθέατρο Αθλητικού Κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης», του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και θα συνεχιστούν αύριο Σάββατο.