Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρωτοποριακή δράση «Εικονογραφία 2.0» στη Μονή Τοπλού

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη», που αναδεικνύει την Κρήτη ως ένα δυναμικό κέντρο διαλόγου μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιακής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού LOOX που υλοποιείται σε συνεργασία με Ιερές Μονές, ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς καλλιτέχνες, γεφυρώνει τη θεολογία με την οικολογία και την τέχνη με την κοινωνική ευημερία.

Κεντρική δράση του προγράμματος αποτελεί η «Εικονογραφία 2.0», ένα εγχείρημα που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της παραδοσιακής εικονογραφίας με την τεχνολογική καινοτομία. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, αντλώντας έμπνευση από τον θεματικό άξονα του Ανδρέα Εμπειρίκου: «Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες».

Η κορύφωση της δράσης θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στην ιστορική Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού. Ο χώρος της Μονής θα μεταμορφωθεί σε ένα υβριδικό φυσικο-ψηφιακό περιβάλλον (phygital), προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι όπου το φως, η εικόνα και ο ήχος συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διακεκριμένοι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όπως οι Σωτήριος Δεσπότης, Κίρκη Κεφαλέα, Σταύρος Γιαγκάζογλου και Αθανάσιος Αντωνόπουλος, θα αναλύσουν μέσα από ομιλίες και παρεμβάσεις τον ρόλο της εικονογραφικής παράδοσης ως γέφυρας μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς, της θεολογίας και των σύγχρονων καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

Τα έργα που θα παρουσιαστούν είναι το αποτέλεσμα ενός τριετούς προγράμματος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και βιωματικής έρευνας, το οποίο ενεργοποίησε ένα ζωντανό οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, εικαστικών, μουσειολόγων και της τοπικής κοινότητας, υπό την καθοδήγηση των εμπνευστών Λουκά Ζιάρα και Χρήστου Καλαϊτζόγλου.

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.