CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρωτοποριακή δράση «Εικονογραφία 2.0» στη Μονή Τοπλού

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
toplou
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη», που αναδεικνύει την Κρήτη ως ένα δυναμικό κέντρο διαλόγου μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιακής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού LOOX που υλοποιείται σε συνεργασία με Ιερές Μονές, ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς καλλιτέχνες, γεφυρώνει τη θεολογία με την οικολογία και την τέχνη με την κοινωνική ευημερία.

ΧΡΥΣΟΣ

Κεντρική δράση του προγράμματος αποτελεί η «Εικονογραφία 2.0», ένα εγχείρημα που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της παραδοσιακής εικονογραφίας με την τεχνολογική καινοτομία. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, αντλώντας έμπνευση από τον θεματικό άξονα του Ανδρέα Εμπειρίκου: «Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες».

Η κορύφωση της δράσης θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στην ιστορική Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού. Ο χώρος της Μονής θα μεταμορφωθεί σε ένα υβριδικό φυσικο-ψηφιακό περιβάλλον (phygital), προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι όπου το φως, η εικόνα και ο ήχος συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

NOVA

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διακεκριμένοι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όπως οι Σωτήριος Δεσπότης, Κίρκη Κεφαλέα, Σταύρος Γιαγκάζογλου και Αθανάσιος Αντωνόπουλος, θα αναλύσουν μέσα από ομιλίες και παρεμβάσεις τον ρόλο της εικονογραφικής παράδοσης ως γέφυρας μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς, της θεολογίας και των σύγχρονων καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

Τα έργα που θα παρουσιαστούν είναι το αποτέλεσμα ενός τριετούς προγράμματος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και βιωματικής έρευνας, το οποίο ενεργοποίησε ένα ζωντανό οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, εικαστικών, μουσειολόγων και της τοπικής κοινότητας, υπό την καθοδήγηση των εμπνευστών Λουκά Ζιάρα και Χρήστου Καλαϊτζόγλου.

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ρέθυμνο: Συνελήφθη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

19/08/2025
kadoi anakykloshs

Επαναλειτουργεί από την Τετάρτη 20/8 το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

19/08/2025
hotel

Χανιά: Μαζικές αποχωρήσεις Ελλήνων εργαζομένων από ξενοδοχεία και απασχόληση αλλοδαπών με μηδενικούς ελέγχους | +Video

19/08/2025

Δήλωση Γ.Φιλιππάκη με αφορμή τον συνεχιζόμενο κατήφορο της δημοτικής αρχής Αγίου Νικολάου

19/08/2025

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 21 Αυγούστου | Τα θέματα

19/08/2025
amea beach

Χερσόνησος: Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου

19/08/2025

«Συνεργασία Δημοτών»: Θεσμική τάξη και δημοκρατική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου

19/08/2025
voak

Σε φάση κρίσιμων αποφάσεων – Πώς θα ανάψει πράσινο φως στην Κρήτη για τον ΒΟΑΚ

19/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώσεις του Συνδυασμού «στην Πράξη»

19/08/2025

Τοποθέτηση Θωμά Χαριτάκη για την επαναφορά του παραλιακού σε διπλής κυκλοφορίας

19/08/2025
Back to top button