CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Α.ΞΕ.Π.Τ. συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κόσμο με ασφαλή, ξένοιαστα παιδιά

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 06/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 06/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, σε συνεργασία με την Α.ΞΕ.Π.Τ. – Ασφαλή Ξέγνοιαστα Παιδιά Τώρα – υλοποιούν τα τελευταία χρόνια μια σειρά δράσεων σεξουαλικής εκπαίδευσης που ενισχύουν τη γνώση, τη συνειδητοποίηση και κυρίως την ενδυνάμωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με συλλόγους εκπαιδευτικών, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και πολιτιστικούς συλλόγους.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία το παρών έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη και η εκπαιδευτικός, ιδρυτικός μέλος της Α.ΞΕ.Π.Τ., Αθηνά Τριαματάκη, συζητήθηκε το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράσεων και βιωματικών εργαστηρίων σεξουαλικής εκπαίδευσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

ΧΡΥΣΟΣ

Όπως τονίστηκε η σεξουαλική εκπαίδευση, όταν είναι ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εφήβων. Η σεξουαλική εκπαίδευση διαμορφώνει στάσεις που απορρίπτουν την κανονικοποίηση της βίας και συμβάλει στην καλλιέργεια θετικών, ισότιμων και ασφαλών διαπροσωπικών σχέσεων.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, «η σεξουαλική εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύει, καθοδηγεί και δίνει φωνή στις νέες γενιές. Παράλληλα, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης, που συμβάλει στην καλλιέργεια του σεβασμού, της ισότητας, της συναίνεσης και της ασφάλειας. Μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας επενδύουμε σε αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών και των εφήβων και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από βία, έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις».

NOVA

Η δουλειά της Α.ΞΕ.Π.Τ. εφαρμόζεται με επιτυχία σε Γυμνάσια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Το πρόγραμμα «Παίζω με τον Φρίξο», λόγω της καινοτόμου μεθοδολογίας του αναφέρεται ως καλή εκπαιδευτική πρακτική από την UNESCO. Από την πλευρά της η κυρία Τριαματάκη ανέφερε ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση ανοίγει δρόμους για μια κοινωνία όπου τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια όλων γίνονται σεβαστά και η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία αναγνωρίζονται ως πηγή δύναμης. Είμαστε ευγνώμονες για τη διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας στο έργο μας».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 06/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 06/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα Διοίκηση του ΕΑΚΗ

06/09/2025

Επίσκεψη του Πρέσβη της Αρμενίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

06/09/2025

Στην Πράξη: «Τι φοβάται ο Δήμαρχος κ. Μενεγάκης;»

06/09/2025

Χανιά: Προστασία και αποκατάσταση του επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου των ενετικών οχυρώσεων της παλαιάς πόλης

05/09/2025

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με αφορμή την κατάθεση προσφυγής από την δημοτική μειοψηφία κατά της απόφασης για την ανάκληση της μονοδρόμησης του παραλιακού

05/09/2025
school

ΠΥΣΠΕ: «Ανεπαρκείς και καθυστερημένες προσλήψεις αναπληρωτών στο Λασίθι»

05/09/2025

Επιστολή της Περιφέρειας Κρήτης για τη στοχοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης

05/09/2025

Χανιά: Εγκληματική οργάνωση – Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, έξι προφυλακίστηκαν

05/09/2025

Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

05/09/2025
pyrosvestiki gargadoros

Ελούντα: Αμεση επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς

05/09/2025
Back to top button