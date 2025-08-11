Η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης βοήθησε στην διάσωση γυναίκας στην περιοχή της Φανερωμένης Ιεράπετρας

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, η εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Κρήτης συνέδραμε την Π.Υ. Ιεράπετρας και την 3η ΕΜΟΔΕ σε διάσωση 70χρονης από δύσβατο σημείο στην περιοχή της Φανερωμένης Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα, η 70χρονη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας εντός του φαραγγιού, πλησίον της Ιεράς Μονής Φανερωμένης και με σκοπό την επίσκεψη της σε αυτήν, ένιωσε αδιαθεσία και ακινητοποιήθηκε.

Αφού προσεγγίστηκε, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και με τη χρήση ειδικού διασωστικού φορείου μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο όπου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.