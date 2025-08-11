CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης βοήθησε στην διάσωση γυναίκας στην περιοχή της Φανερωμένης Ιεράπετρας

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, η εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Κρήτης συνέδραμε την Π.Υ. Ιεράπετρας και την 3η ΕΜΟΔΕ σε διάσωση 70χρονης από δύσβατο σημείο στην περιοχή της Φανερωμένης Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα, η 70χρονη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας εντός του φαραγγιού, πλησίον της Ιεράς Μονής Φανερωμένης και με σκοπό την επίσκεψη της σε αυτήν, ένιωσε αδιαθεσία και ακινητοποιήθηκε.

ΧΡΥΣΟΣ

Αφού προσεγγίστηκε, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και με τη χρήση ειδικού διασωστικού φορείου μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο όπου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

«Συνεργασία Δημοτών»: Απαράδεκτη κατάσταση στον τομέα καθαριότητας στον Δήμο Αγίου Νικολάου – Προτάσεις

11/08/2025

Ηράκλειο: Οκτώ τραυματίες σε σύγκρουση μίνι βαν στον ΒΟΑΚ

10/08/2025

Χανιά: Ζευγάρι αλλοδαπών «influencer» προσπάθησε να εκβιάσει ιδιοκτήτη βίλας στα Χανιά

10/08/2025

Λασίθι: Φωτιά στον Αδριανό: Σε επιφυλακή για τον φόβο των αναζωπυρώσεων

10/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Ο Δήμος θα προχωρήσει σε μόνιμη πεζοδρόμηση τμημάτων του κέντρου

09/08/2025

Ιεράπετρα: Συνελήφθησαν 2 άτομα για ναρκωτικά

09/08/2025

Κρήτη: Ο Αβδελάς Μυλοποτάμου και ο Σοκαράς Βιάννου ανακηρύχθηκαν μαρτυρικά χωριά

09/08/2025

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 10/8/2025 σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

09/08/2025

Σητεία: Η επίσημη επίσκεψη της UNESCO ανοίγει νέες προοπτικές για τον πολιτισμό της Ανατολικής Κρήτης

08/08/2025
dialynakeio

Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» – Πόσες ορκωμοσίες ακόμα;

08/08/2025
Back to top button