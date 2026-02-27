Η ολομέλεια Φεβρουαρίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Με εξαιρετική επιτυχία και πλούσια θεματολογία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, η μηνιαία ολομέλεια του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στο ξενοδοχείο Galaxy.

Κύρια θέματα και παρουσιάσεις

Η κα Έυα Παγκάλου παρουσίασε την εταιρεία Business Lab – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η οποία δραστηριοποιείται στην επιχειρησιακή υποστήριξη, στα επενδυτικά προγράμματα, στα εργαλεία διοίκησης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στο mentoring και στο business coaching.

Η κα Έυα Καραβασίλη παρουσίασε την εταιρεία Oceanis Cosmetics, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών. Πρόκειται για ελληνική εταιρεία προσανατολισμένη στον κλάδο της φιλοξενίας, με προϊόντα φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε σε κλίμα συγκίνησης, καθώς ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Σφακιανάκης κάλεσε τα μέλη να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου Μανώλη Τσαγκαράκη, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή προσφέροντας πολλά στον Σύλλογο και στον τουρισμό.

Στη συνέχεια, ο κ. Άρης Στρατάκης, πρ. Διευθυντής ΠΥΤ Κρήτης, ενημέρωσε για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία των ξενοδοχείων κατά την προσεχή σεζόν και την κρίσιμη σημασία των πιστοποιήσεων τεχνικών ελέγχων ασφαλείας.

Ο κ. Βαγγέλης Γαργανουράκης, Υποδιευθυντής Τουριστικής Αστυνομίας, αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα ξενοδοχεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αδειών νομιμότητας, της ορθής τήρησης κανόνων υγιεινής στα τρόφιμα, καθώς και της ασφαλούς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, με στόχο τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών.

Ο Δρ Αντώνιος Παπαδάκης, Υγιεινολόγος (MPH, MSc, PhD), Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, μίλησε για τη λεγεωνέλλα και τις εξάρσεις υδατογενών και τροφιμογενών ασθενειών. Τόνισε τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης του προσωπικού, τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων από τα οποία εξαρτώνται η ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων καθώς και η φήμη και η πελατεία ενός ξενοδοχείου.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος Σφακιανάκης Γιώργος προανήγγειλε τη διοργάνωση ειδικής ημερίδας στα πλαίσια της έκθεσης Creta Food & Drink Expo, με θέμα «Η ασφάλεια στα ξενοδοχεία». Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί αναλυτικά το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο κ. Νίκος Σκουλάς, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, ενημέρωσε για τις παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κρήτης που επηρεάζουν τον τουριστικό κλάδο. Αναφέρθηκε στα έργα φραγμάτων, στον σχεδιασμό και στη συντήρηση του ΒΟΑΚ.

Η θέση του Συλλόγου σχετικά με τον νέο ΒΟΑΚ:Η έναρξη υλοποίησης του νέου ΒΟΑΚ, έπειτα από καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για την Κρήτη και τον τουρισμό της. Η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, που θα εκτείνεται από το Καστέλι έως τη Σητεία, είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να ανταποκριθεί το νησί στις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, πρέπει να δοθεί στην αρτιότητα του σχεδιασμού των τμημάτων Ηρακλείου – Χερσονήσου – Καστελίου, όπου η κυκλοφοριακή επιβάρυνση είναι ήδη έντονη. Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να προβλεφθεί η παράκαμψη του Ηρακλείου, δεδομένου ότι το υφιστάμενο τμήμα του ΒΟΑΚ λειτουργεί ήδη ως περιφερειακός οδικός άξονας της πόλης.

Παράλληλα, απαιτείται ορθός σχεδιασμός της σύνδεσης του Αεροδρομίου Χανίων με τον ΒΟΑΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση επισκεπτών και κατοίκων σε ολόκληρη την Κρήτη.

Ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου, κ. Ιάκωβος Ουρανός, παρουσίασε αποτίμηση της τουριστικής σεζόν 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ από άποψη αφίξεων παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία επιβατικής κίνησης, τα οποία δείχνουν ότι και για το 2026 αναμένεται αυξημένη ζήτηση για τον προορισμό του Ηρακλείου.

Τέλος, ο κ. Κώστας Μαρκάκης, Managing Director της K. Badouvas Group of Companies, παρουσίασε πολύ ενδιαφέρον στατιστικά στοιχεία κρατήσεων και σύγκριση των ετών 2024 και 2025. Σύμφωνα με τα δεδομένα και την αυξημένη ζήτηση, το 2026 διαφαίνεται ανοδική πορεία, με σημαντικό αριθμό early booking κρατήσεων.

Η ολομέλεια ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των μελών για θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος.