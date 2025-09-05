CAFE MELI
Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

05/09/2025
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει τα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» – μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο.

Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές», ενώ η εκδήλωση σύμφωνα με τους διοργανωτές αφιερώνεται στην μνήμη του Σπύρου Κοκοτού μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν:

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι και Σχολεία

Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα: Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ, Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γυναικών με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές, συλλόγους και σχολεία που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τα υλικά του τόπου μας.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης» και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή είτε στην εκδήλωση είτε στο διαγωνισμό, να παρουσιάσετε τις γεύσεις και τα προϊόντα σας, να μοιραστείτε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους και να συμβάλετε ενεργά στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού του τόπου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 15 /09/2025

Πληροφορίες & Συμμετοχές: 2841089513

Email:  tourismos@dimosagn.gr

Ας γιορτάσουμε μαζί τον πολιτισμό της γεύσης και της φιλοξενίας!

