Η Κρήτη συμμετέχει στη διεθνή αναγνώριση της Γαστρονομίας ως Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ενεργά στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γαστρονομίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Βαρκελώνη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Κρήτη υπέγραψε τη Διακήρυξη Αναγνώρισης της Διατροφής και της Γαστρονομίας ως αυτόνομου στοιχείου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο την κατάθεσή της στην UNESCO.

Η εν λόγω διακήρυξη παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο πολιτιστικής πολιτικής MONDIACULT 2025 της UNESCO (29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, Βαρκελώνη), με τη συμμετοχή άνω των 100 εκπροσώπων κυβερνήσεων, πολιτιστικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων.

Η συμμετοχή της Κρήτης σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία ενισχύει τη στρατηγική της Περιφέρειας για την ανάδειξη της γαστρονομικής της ταυτότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον τίτλο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή Πλοηγός, ως συντονιστής του έργου, εκπροσώπησαν την Κρήτη στις διεθνείς αυτές διοργανώσεις, προβάλλοντας τον πλούτο της κρητικής διατροφής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

