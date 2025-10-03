CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη Τραυματισμών και Προαγωγή της Ασφάλειας “EU Safety 2025”

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη Τραυματισμών και την Προαγωγή της Ασφάλειας, “EU Safety 2025”, που πραγματοποιήθηκε την 1η και 2η Οκτωβρίου 2025 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της ασφάλειας και της πρόληψης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης συντόνιζε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα: “Διαχείριση Καταστροφών: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Από την Τοπική Ετοιμότητα στις Παγκόσμιες Προκλήσεις Ασφάλειας”.

ΧΡΥΣΟΣ

Στη διάρκεια του συνεδρίου τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ολιστικής διαχείρισης των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών, με σαφή προτεραιότητα στην πρόληψη, σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Υπογράμμισε ότι η διαχείριση των φυσικών καταστροφών πρέπει να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή υπόθεση και επεσήμανε ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η διασυνοριακή βοήθεια μέσω μηχανισμών όπως ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, και η κοινή έρευνα σε θέματα πρόληψης και κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Επίσης, διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να εργάζεται ως βασικός υποστηρικτής της ασφάλειας, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προάσπιση των κατοίκων και του περιβάλλοντος της Κρήτης.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Εκκίνηση της Κλιματικής Συμμαχίας της Κρήτης με άμεση υλοποίηση τριών έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

03/10/2025

Εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

03/10/2025

Κρητικά Υφαντά στην Athens Fashion – Η παράδοση συνάντησε τη μόδα στο Metropolitan Expo

03/10/2025

Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών από τον Δήμο Ηρακλείου

03/10/2025

Κρήτη: Προσλήψεις νοσηλευτών από την 7η ΥΠΕ

03/10/2025

Η Κρήτη στην 5η Παγκόσμια Διάσκεψη των αποθεμάτων βιόσφαιρας της UNESCO

03/10/2025

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

03/10/2025

Κοινό μέτωπο Δήμου Αγίου Νικολάου – ΕΣΔΑΚ για την αποκατάσταση των ζημιών από τη φωτιά και για τη βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ

03/10/2025

Από το όραμα στην πράξη: Προς τη βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης

03/10/2025

Έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης

02/10/2025
Back to top button