Η Κρήτη στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη Τραυματισμών και Προαγωγή της Ασφάλειας “EU Safety 2025”

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη Τραυματισμών και την Προαγωγή της Ασφάλειας, “EU Safety 2025”, που πραγματοποιήθηκε την 1η και 2η Οκτωβρίου 2025 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της ασφάλειας και της πρόληψης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης συντόνιζε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα: “Διαχείριση Καταστροφών: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Από την Τοπική Ετοιμότητα στις Παγκόσμιες Προκλήσεις Ασφάλειας”.

Στη διάρκεια του συνεδρίου τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ολιστικής διαχείρισης των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών, με σαφή προτεραιότητα στην πρόληψη, σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Υπογράμμισε ότι η διαχείριση των φυσικών καταστροφών πρέπει να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή υπόθεση και επεσήμανε ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η διασυνοριακή βοήθεια μέσω μηχανισμών όπως ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, και η κοινή έρευνα σε θέματα πρόληψης και κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Επίσης, διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να εργάζεται ως βασικός υποστηρικτής της ασφάλειας, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προάσπιση των κατοίκων και του περιβάλλοντος της Κρήτης.