Η Κρήτη στις εργασίες του ευρωπαϊκού έργου TRANSCEND για τη λειψυδρία

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Εργαστήριο και την 3η Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού προγράμματος TRANSCEND, που πραγματοποιήθηκαν στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια στην Ισπανία.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TRANSCEND (Transformative adaptation pathways for climate resilient water management) αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών και εργαλείων για την προσαρμογή στη λειψυδρία. Βασικός στόχος του έργου είναι να βρεθούν πρακτικοί τρόποι και λύσεις, ώστε η διαχείριση του νερού να γίνει πιο αποτελεσματική και ανθεκτική απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Μέσω των «Ζωντανών Εργαστηρίων» (Living Labs), όπως αυτό του Τυμπακίου, προωθείται η στενή συνεργασία ερευνητών, τοπικών φορέων και πολιτών για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων λειψυδρίας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Στις εργασίες συμμετείχαν εταίροι και εκπρόσωποι Living Labs από ευρωπαϊκές και διεθνείς περιοχές, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τον συντονισμό των επόμενων βημάτων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στη διαχείριση των υδατικών πόρων και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του «Ζωντανού Εργαστηρίου» (Living Lab) Τυμπακίου.

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν θεματικές συνεδρίες και διαδραστικές ασκήσεις. Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή της Αλμπουφέρα, όπου οι συμμετέχοντες γνώρισαν παραδείγματα παραδοσιακής διαχείρισης νερού και καλλιεργειών, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των εργαστηρίων του έργου. Στη Γενική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασαν την πορεία και τις προτεραιότητες του Living Lab Τυμπακίου, συμβάλλοντας ενεργά στον κοινό σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Συντονιστής του έργου Μαρίνος Κριτσωτάκης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδροοικονομίας Φώτιος Πανταζόγλου. Συμμετείχαν επίσης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Υδάτων και της ΠΕΧΩΣ Χρυσάνθη Βογιατζή και Ελευθερία Νιργιανάκη, καθώς και ο Ιωάννης Χριστοδουλάκης από τον ΤΟΕΒ Α΄ Ζώνης Μεσσαράς.

