Η Κρήτη στην 5η Παγκόσμια Διάσκεψη των αποθεμάτων βιόσφαιρας της UNESCO

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας της UNESCO στην πόλη Χανγκτσόου της Κίνας (22-26 Σεπτεμβρίου) σε συνέχεια πρόσκλησης της Γραμματείας του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα για να παρουσιάσει ως καλή πρακτική την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Περιοχών UNESCO Κρήτης.

Η Διάσκεψη πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια και αποτελεί το σημείο αναφοράς για την σχηματοποίηση της στρατηγικής και της πολιτικής της UNESCO για την επόμενη δεκαετία για τους φυσικούς τόπους που είναι υπό την ομπρέλα της στο πλαίσιο του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα. Από την Ελλάδα χαρακτηρισμένα ως Αποθέματα της Βιόσφαιρας είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς, ο Όλυμπος και τα Αστερούσια Όρη, ενώ στην Κίνα φέτος αξιολογήθηκε θετικά και ο Πάρνωνας-Ακρωτήριο Μαλέας για να αποτελέσει την τέταρτη κατά σειρά ελληνική εγγραφή στο πρόγραμμα.

Σε ειδική θεματική ενότητα για τις συνέργειες ανάμεσα στα προγράμματα της UNESCO (Αποθέματα της Βιόσφαιρας, Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Γεωπάρκα, Στοιχεία Άυλης Κληρονομιάς, Δημιουργικές Πόλεις) σε περιφερειακό επίπεδο ο Δημήτρης Μιχελογιάννης, ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης, παρουσίασε την ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική στην Κρήτη που φέρνει σε διάλογο και σύμπραξη τις επιμέρους εγγραφές στα προγράμματα της UNESCO και επιτρέπει την κατεύθυνση πόρων προς τις περιοχές αυτές προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στην παράλληλη αυτή εκδήλωση στις 23 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Ιδρύματος για την Οικονομία του Πολιτισμού Fondazione Santagata από την Ιταλία, της Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO της Μεγάλης Βρετανίας και του περιφερειακού γραφείου της UNESCO στο Βιετνάμ.

Το επόμενο διάστημα και ως συνέχεια των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Κρήτης για τις κρητικές εγγραφές στα προγράμματα της UNESCO (Μινωικά Ανάκτορα στην Παγκόσμια Κληρονομιά, Σαμαριά και Αστερούσια ως Αποθέματα Βιόσφαιρας, Ψηλορείτης και Σητεία ως Γεωπάρκα, Ηράκλειο ως Δημιουργική Πόλη για την Γαστρονομία, καθώς και σειρά στοιχείων στην Άυλη Κληρονομιά) θα ακολουθήσουν συναντήσεις εργασίας και θεματικά εργαστήρια στην Κρήτη με την συμμετοχή, πέρα από τους τοπικούς φορείς, και σειράς αναγνωρισμένων διεθνών εμπειρογνωμόνων, με τα αποτελέσματά τους να ενσωματώνονται στη συνέχεια στην πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης για τις Περιοχές UNESCO του νησιού.