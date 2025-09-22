Η Κρήτη στη δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY στο Τορίνο της Ιταλίας

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο SMILE CITY, ευρωπαϊκό έργο που ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στις ευρωπαϊκές συνεργασίες για την πράσινη και κυκλική μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης, πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου.

Συμμετείχαν περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι από 10 χώρες, μεταξύ αυτών και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί. Συναντήθηκαν και συζήτησαν λύσεις κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης αστικής κινητικότητας και χρήσης ανακυκλωμένων υλικών σε δημόσιες υποδομές, όπως ποδηλατοδρόμοι και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης, παρουσίασε, σε συνεργασία με την Ναταλία Ντάσιου εκπρόσωπο του Δήμου Χανίων, τον πιλοτικό σχεδιασμό υλοποίησης αντίστοιχου έργου στα Χανιά, όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστούν ποδηλατόδρομοι με τη χρήση νέων, φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών από ανακυκλώσιμα ελαστικά, πλαστικά και άλλα δευτερογενή υλικά ενισχύοντας τον κυκλικό μετασχηματισμό του νησιού και βελτιώνοντας το τοπικό αποτύπωμα άνθρακα.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν ομάδες εργασίας πάνω σε θέματα όπως: