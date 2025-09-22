CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη στη δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY στο Τορίνο της Ιταλίας

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο SMILE CITY, ευρωπαϊκό έργο που ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στις ευρωπαϊκές συνεργασίες για την πράσινη και κυκλική μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης, πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου.

ΧΡΥΣΟΣ

Συμμετείχαν περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι από 10 χώρες, μεταξύ αυτών και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί. Συναντήθηκαν και συζήτησαν λύσεις  κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης αστικής κινητικότητας και χρήσης ανακυκλωμένων υλικών σε δημόσιες υποδομές, όπως ποδηλατοδρόμοι και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης, παρουσίασε, σε συνεργασία με την Ναταλία Ντάσιου εκπρόσωπο του Δήμου Χανίων, τον πιλοτικό σχεδιασμό υλοποίησης αντίστοιχου έργου στα Χανιά, όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστούν ποδηλατόδρομοι με τη χρήση νέων, φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών από ανακυκλώσιμα ελαστικά, πλαστικά και άλλα δευτερογενή υλικά ενισχύοντας τον κυκλικό μετασχηματισμό του νησιού και βελτιώνοντας το τοπικό αποτύπωμα άνθρακα.

NOVA

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν ομάδες εργασίας πάνω σε θέματα όπως:

  • Οικολογικός σχεδιασμός (ecodesign)
  • Περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA, sLCA, LCC)
  • Χρήση κυκλικών υλικών: σκυρόδεμα, φωτοβολταϊκά πάνελ, ελαστικά και τροποποιημένη άσφαλτος.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

baby

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του 2,5 μηνών βρέφους σε δωμάτιο ξενοδοχείου

22/09/2025

Σε εξέλιξη το έργο δημιουργίας νέων και συντήρησης 70 παιδικών χαρών στο Δήμο Ηρακλείου

22/09/2025

Αγιος Νικόλαος: Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ μετά την κατάσβεση της φωτιάς

22/09/2025

Πρόστιμα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που ρυπαίνουν

22/09/2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινάει σήμερα η δίκη στο Ηράκλειο για τους 105 κατηγορούμενους

22/09/2025

Η «Συνεργασία Δημοτών» για την φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

22/09/2025

Το Cliff Diving επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου

22/09/2025

Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον ΧΥΤΑ

22/09/2025

Υπόμνημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης προς περιφερειάρχη με 13 προτεραιότητες για τον τουρισμό

21/09/2025
enoikia

Χανιά: Απάτες, αισχροκέρδεια και λύσεις ανάγκης με φόντο την στεγαστική κρίση | +Video

21/09/2025
Back to top button