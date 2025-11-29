Η Κρήτη εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την έναρξη του κορυφαίου θεσμού καινοτομίας «Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025» κήρυξε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούβες, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Μιλώντας ενώπιον εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου, ο Περιφερειάρχης έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για το νησί, τονίζοντας πως η Κρήτη έχει εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε πως η φετινή διοργάνωση, η οποία αποτελεί μια μεγάλη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνει ότι μέσα από τη στοχευμένη ανάλυση και τη συντονισμένη εφαρμογή, οι κοινές προτεραιότητες μετατρέπονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στη δυναμική του θεσμού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε τη μαζική συμμετοχή, η οποία περιλαμβάνει 190 εκθέτες, δεκάδες παρουσιάσεις καινοτομιών, 21 ομάδες στον Μαραθώνιο Καινοτομίας, καθώς και εργαστήρια ρομποτικής και σεμινάρια Τεχνητής Νοημοσύνης. «Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ταξίδι που βρίσκεται ακόμα στην αρχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης στη στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας για την αξιοποίηση της έρευνας και των δεδομένων της εποχής, με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας του νησιού. Όπως ανέλυσε στην ομιλία του, οι βασικοί άξονες αυτής της στρατηγικής είναι:

Η θωράκιση του πρωτογενούς τομέα, εξοπλίζοντας αγρότες και κτηνοτρόφους με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους παραγωγής.

Το άνοιγμα ενός πλατύτερου δρόμου για τις νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με στόχο τη συγκράτηση των νέων ταλέντων και επιστημόνων στον τόπο.

Η δημιουργία ενός νέου πεδίου συνεργασίας για τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό, αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία της ανακήρυξης της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2026.

Η περαιτέρω βελτίωση της κατάταξης της Κρήτης στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας, στηριζόμενη στον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού που συνθέτει το περιφερειακό σύστημα έρευνας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε επίσης στον ισχυρό κόμβο συντονισμού και συνεργασίας που έχει δομηθεί μεταξύ της Περιφέρειας, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας, αποδεικνύοντας ότι η φιλοδοξία τίθεται σε εφαρμογή. Καλωσόρισε δε με χαρά τους μαθητές και φοιτητές στα εργαστήρια ρομποτικής, επενδύοντας στη νέα γενιά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε τα στελέχη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, καθώς και τους ομιλητές και εκθέτες που εγγυώνται το αποτέλεσμα της διοργάνωσης.

«Η Κρήτη μπορεί να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο στη ζώνη της πρωτοπορίας στην ψηφιακή εποχή, την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το κοινό μας στοίχημα και όλοι μαζί θα το κερδίσουμε», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Οι «Ημέρες Καινοτομίας – InnoDays 2025» φιλοξενούνται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης και θα διαρκέσουν έως τις 30 Νοεμβρίου.