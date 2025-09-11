CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη ανάμεσα στις 7 πιο υποσχόμενες οινοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
ampelonas wine
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μεγάλη διεθνής αναγνώριση για τον κρητικό αμπελώνα και την τοπική οινοπαραγωγή, καθώς το κορυφαίο αμερικανικό περιοδικό οίνου Wine Enthusiast προτείνει την Κρήτη στις επτά ανερχόμενες οινοπαραγωγικές περιοχές παγκοσμίως, που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

Το Wine Enthusiast, με περισσότερους από 4 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, αναδεικνύει τη δυναμική των Κρητικών κρασιών, τη μοναδικότητα του terroir και τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, προτρέποντας τους οινόφιλους να βάλουν την Κρήτη στον χάρτη των οινικών τους εξερευνήσεων.

ΧΡΥΣΟΣ

“Η σημαντική αυτή αναφορά στο Κρητικό Κρασί από το Wine Enthusiast, που αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές φωνές παγκοσμίως στη δημοσιογραφία κρασιού και ποτών σήμερα, επιβραβεύει την σοβαρή προσπάθεια όλων των οινοποιών της Κρήτης για την παραγωγή κρασιών κορυφαίας ποιότητας. Είναι ευρέως αποδεκτό πως το κρασί που παράγεται από τους αμπελώνες της Κρήτης στέκεται πλέον επάξια δίπλα στις κορυφαίες αμπελοοινικές περιοχές του κόσμου. Τέτοια δημοσιεύματα δεν μπορούν παρά να αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή του Κρητικού κρασιού. Οι προσπάθειες με στόχευση την κορυφαία ποιότητα πρέπει να συνεχιστούν, έτσι ώστε το Κρητικό κρασί να γίνει ζητούμενο από τους ειδικούς και τους οινόφιλους του κόσμου. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του κρητικού κρασιού, των προσπαθειών μας και απέναντι στις μελλοντικές γενιές αμπελουργών και οινοποιών.”, δήλωσε ο κ. Στέλιος Ζαχαριουδάκης- Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης.

Η αναφορά αυτή δίνει περαιτέρω ώθηση στην εξωστρέφεια του Κρητικού κρασιού και ενισχύει την οινοτουριστική ταυτότητα του νησιού, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες γύρω από το κρασί, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης στον αγιασμό του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας

11/09/2025

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στον αγιασμό σε σχολεία της πόλης για την νέα σχολική χρονιά

11/09/2025

Πρώτο κουδούνι στον Δήμο Ηρακλείου

11/09/2025
ekav

Τροχαίο με 23χρονη νεκρή στα Μάλια – Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

11/09/2025

Αγιος Νικόλαος: Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025 | +Video

11/09/2025

Μήνυμα δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

11/09/2025

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

11/09/2025

Ευχές του Διευθυντή Δ.Ε. Λασιθίου Θανάση Κατσαγκόλη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

11/09/2025

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε σπείρα ζωοκλοπών – Συλλήψεις σε Ρέθυμνο και Φαιστό

11/09/2025
crete petrelaio

Η Chevron στην Κρήτη

11/09/2025
Back to top button