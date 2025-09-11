Η Κρήτη ανάμεσα στις 7 πιο υποσχόμενες οινοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου

Μεγάλη διεθνής αναγνώριση για τον κρητικό αμπελώνα και την τοπική οινοπαραγωγή, καθώς το κορυφαίο αμερικανικό περιοδικό οίνου Wine Enthusiast προτείνει την Κρήτη στις επτά ανερχόμενες οινοπαραγωγικές περιοχές παγκοσμίως, που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

Το Wine Enthusiast, με περισσότερους από 4 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, αναδεικνύει τη δυναμική των Κρητικών κρασιών, τη μοναδικότητα του terroir και τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, προτρέποντας τους οινόφιλους να βάλουν την Κρήτη στον χάρτη των οινικών τους εξερευνήσεων.

“Η σημαντική αυτή αναφορά στο Κρητικό Κρασί από το Wine Enthusiast, που αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές φωνές παγκοσμίως στη δημοσιογραφία κρασιού και ποτών σήμερα, επιβραβεύει την σοβαρή προσπάθεια όλων των οινοποιών της Κρήτης για την παραγωγή κρασιών κορυφαίας ποιότητας. Είναι ευρέως αποδεκτό πως το κρασί που παράγεται από τους αμπελώνες της Κρήτης στέκεται πλέον επάξια δίπλα στις κορυφαίες αμπελοοινικές περιοχές του κόσμου. Τέτοια δημοσιεύματα δεν μπορούν παρά να αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή του Κρητικού κρασιού. Οι προσπάθειες με στόχευση την κορυφαία ποιότητα πρέπει να συνεχιστούν, έτσι ώστε το Κρητικό κρασί να γίνει ζητούμενο από τους ειδικούς και τους οινόφιλους του κόσμου. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του κρητικού κρασιού, των προσπαθειών μας και απέναντι στις μελλοντικές γενιές αμπελουργών και οινοποιών.”, δήλωσε ο κ. Στέλιος Ζαχαριουδάκης- Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης.

Η αναφορά αυτή δίνει περαιτέρω ώθηση στην εξωστρέφεια του Κρητικού κρασιού και ενισχύει την οινοτουριστική ταυτότητα του νησιού, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες γύρω από το κρασί, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.