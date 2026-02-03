Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Επιμελητήριο Λασιθίου

Μια όμορφη βραδιά αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα του τόπου μας. Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα το απόγευμα η ετήσια εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λασιθίου για την κοπή της βασιλόπιτας και την βράβευση των ανθρώπων που στηρίζουν την τοπική οικονομία του Νομού Λασιθίου.

Η ομιλία του προέδρου κου Θωμά Χαριτάκη:

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Μια εκδήλωση που εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια αποτελεί θεσμό συνάντησης, διαλόγου και ενότητας όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου μας. Δεν είναι απλώς μια εθιμοτυπική στιγμή· είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε ευχές, αλλά και σκέψεις για το παρόν και το μέλλον του Λασιθίου.

Η αποψινή βραδιά έχει και έναν ιδιαίτερο, διπλό συμβολισμό. Από τη μία πλευρά, τιμούμε την επιχειρηματική αριστεία, αναδεικνύοντας επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την ποιότητα, την καινοτομία και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη. Από την άλλη, βραβεύουμε τους αριστεύσαντες μαθητές μας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η γνώση, η προσπάθεια και η επιμονή αποτελούν τα ισχυρότερα εφόδια για το μέλλον αυτού του τόπου.

Ιδιαίτερη τιμή για το Επιμελητήριο Λασιθίου αποτελεί η παρουσία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, του κυρίου Γιάννη Βουτσινά. Η παρουσία του δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα· αναδεικνύει τη στενή συνεργασία μας με την ΚΕΕΕ και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Παράλληλα, προαναγγέλλει και τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, στα μέσα Ιουνίου, με κεντρικούς άξονες τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα — δύο τομείς άρρηκτα συνδεδεμένους με την ταυτότητα και την οικονομία μας.

Η επιχειρηματικότητα σήμερα κινείται σε ένα διεθνές περιβάλλον ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή αβεβαιότητα, η ψηφιακή μετάβαση, οι νέες τεχνολογίες και οι απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργούν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Σε εθνικό επίπεδο, ζητήματα όπως η φορολογική σταθερότητα, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η επάρκεια εργατικού δυναμικού εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Σε τοπικό επίπεδο, ο Νομός Λασιθίου διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, οι οποίοι δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά. Η σύνδεσή τους μέσα από την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομία δημιουργεί μια ενιαία αναπτυξιακή ταυτότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή εικόνα του νησιού μας και ανοίγει νέες προοπτικές εξωστρέφειας.

Την ίδια στιγμή, καλούμαστε να διαχειριστούμε σημαντικές προκλήσεις:

τη λειψυδρία που επηρεάζει άμεσα τον πρωτογενή τομέα,

την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε καίριους κλάδους,

την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών,

το σοβαρότατο ζήτημα της υγειονομικής επάρκειας του Νομού μας, που αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται άμεσα και με την αναπτυξιακή μας πορεία, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν ασφαλή και αξιόπιστο τουριστικό προορισμό.

Η ανάπτυξη οφείλει να είναι ισορροπημένη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Για να μετατραπεί αυτή η δυναμική σε απτή και διατηρήσιμη ανάπτυξη απαιτούνται έργα υποδομής, σταθερότητα και στρατηγικός σχεδιασμός. Η ολοκλήρωση του νέου σύγχρονου αεροδρομίου στο Καστέλι αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την προσβασιμότητα και την τουριστική κίνηση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την οικονομία της Κρήτης και κατ’ επέκταση του Λασιθίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, επαναλαμβάνω τη σταθερή και αταλάντευτη θέση του Επιμελητηρίου Λασιθίου για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης με πλήρη ανάπτυξη από την Κίσσαμο έως τη Σητεία. Για εμάς, ΒΟΑΚ σημαίνει Κίσσαμος – Σητεία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα έργο μεταφορών και οδικής ασφάλειας· αποτελεί θεμέλιο συνδεσιμότητας, ανάπτυξης και ισόρροπης περιφερειακής προόδου για ολόκληρη την ανατολική Κρήτη και βασική προϋπόθεση ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κάθε γωνιά του τόπου μας.

Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν και ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Για μία ακόμη χρονιά, το ισοζύγιο ενάρξεων και διαγραφών επιχειρήσεων στην Περιφερειακή μας Ενότητα παρουσιάζει θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 2025 καταγράψαμε νέο ρεκόρ εγγραφών, με 568 νέες επιχειρήσεις, έναντι 451 το 2024, ενώ παράλληλα οι διαγραφές μειώθηκαν σε 215 από 238 την προηγούμενη χρονιά. Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώνει ένα ισχυρό θετικό ισοζύγιο και αποδεικνύει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος του Λασιθίου όχι μόνο αντέχει, αλλά δημιουργεί και εξελίσσεται. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το πρόσημο παραμένει θετικό, γεγονός που αποτυπώνει μια διαρκή τάση ανάπτυξης και εμπιστοσύνης στις προοπτικές του τόπου μας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε επαγγελματία και κάθε επιχείρηση. Με παρεμβάσεις, συνεργασίες, εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Φίλες και φίλοι,

η ενότητα, η συνεργασία και η αισιοδοξία δεν είναι απλώς λέξεις — είναι προϋποθέσεις προόδου. Όταν ο τόπος λειτουργεί συλλογικά, μπορεί να πετυχαίνει περισσότερα. Με σχέδιο, ρεαλισμό και πίστη στις δυνατότητές μας μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σταθερό και δημιουργικό μέλλον για το Λασίθι.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό του Επιμελητηρίου για την άρτια προετοιμασία της σημερινής εκδήλωσης και τη διαρκή του προσφορά.

Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και μια χρονιά γεμάτη πρόοδο και επιτυχίες — για τις επιχειρήσεις μας, για τους νέους μας και για ολόκληρη την κοινωνία μας.