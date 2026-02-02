Σε οικογενειακή και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στο κτήμα «ΗΒΗ» στις Αναδρομές.

Πλήθος μελών του Συλλόγου, συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους, έδωσαν το παρών, συμβάλλοντας σε μια ζεστή και ευχάριστη εκδήλωση που ανέδειξε το πνεύμα συναδελφικότητας και ενότητας που χαρακτηρίζει τον Σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε τιμητική απονομή προς τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή τους, το όραμα και την προσφορά τους στη δημιουργία και τη διαχρονική πορεία του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο Σύλλογος σέβεται και αναγνωρίζει τη σημασία και τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει διαχρονικά, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και με την τιμητική αναγνώριση των επίτιμων μελών του.

Τυχερός της χρονιάς, έπειτα από κλήρωση, αναδείχθηκε το μέλος του Συλλόγου κ. Εμμανουήλ Χρυσουλάκης, ο οποίος κέρδισε το χρυσό Αγιοκωνσταντινάτο.

Ακολούθησε κλήρωση με πολλά και πλούσια δώρα για όλα τα μέλη, κλείνοντας την εκδήλωση με χαμόγελα και ευχές για μια δημιουργική και επιτυχημένη χρονιά.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου είναι:

Άνδρουλάκης Κων/νος του Ιωάννου

Αντωνάκος Παναγιώτης του Σταύρου

Δασκαλάκης Αναστάσιος του Γεωργίου

Δερβιτσιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη

Καψής Ιωάννης του Παναγιώτη

Κομνηνός Κων/νος του Ηλία

Κοτζάμπασης Κων/νος του Αγγέλο

Κούκουρα Μαρία του Φωτίου