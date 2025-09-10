CAFE MELI
Η εστίαση εκτός ΔΕΘ – Αγνοημένη, αλλά όχι σιωπηλή | Εστίαση Αγίου Νικολάου

10/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Με έκπληξη και έντονη ανησυχία παρακολουθήσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ο κλάδος της εστίασης απουσίαζε πλήρως από τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Καμία αναφορά. Καμία πρόβλεψη. Καμία στήριξη.

Αναρωτιόμαστε:

  • Πώς γίνεται να παραβλέπεται ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας;
  • Πώς είναι δυνατόν η εστίαση, που αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας και της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών, να μην περιλαμβάνεται ούτε σε μία προτεραιότητα;

Πού είναι οι δεσμεύσεις;

Ο Σύλλογός μας καταγράφει με απογοήτευση δύο βασικά σημεία που παραμένουν σταθερά εκτός πολιτικής βούλησης:
1. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, που παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις, έχει εγκαταλειφθεί. Σε μια περίοδο ακρίβειας, με κόστος πρώτων υλών και ενέργειας στα ύψη, η φορολογία παραμένει βαρίδι για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που όχι μόνο δεν προχώρησε, αλλά έρχεται σε αντίθεση με την επιπλέον γραφειοκρατία και κόστη που επέφερε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Οι επιχειρήσεις της εστίασης στηρίζουν την τυπικότητα και τη διαφάνεια — αλλά απαιτούν ανταπόδοση, όχι απλώς επιβολή.

Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς

Πίσω από τους αριθμούς ανάπτυξης, υπάρχουν επιχειρήσεις που παλεύουν να επιβιώσουν.
Πίσω από τις δημοσιονομικές εξαγγελίες, υπάρχουν επαγγελματίες που νιώθουν αόρατοι.

Η εστίαση στον Άγιο Νικόλαο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, δεν ζητά προνόμια, αλλά ίσους όρους, στήριξη και συνέπεια από το κράτος.

Κλείνοντας,

Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εστίαση είναι αυτονόητο κομμάτι της οικονομίας,
ας αναλάβει και την ευθύνη να τη διατηρήσει ζωντανή και βιώσιμη.

Ο Σύλλογος Εστίασης Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να διεκδικεί το αυτονόητο:
Να ακουστεί. Να υποστηριχθεί. Να παραμείνει ενεργός πυλώνας της κοινωνίας και της οικονομίας.

Γιατί χωρίς την εστίαση, δεν υπάρχει καθημερινότητα. Ούτε τουρισμός. Ούτε Ελλάδα

ΔΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

