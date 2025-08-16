Η επιχείρηση «Θέρος» της ΑΑΔΕ και στην Κρήτη

Το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, με την κορύφωση της εξόδου σε νησιά και ηπειρωτικούς προορισμούς, κορυφώνονται και οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Από πολυτελή beach bars μέχρι παραδοσιακά πανηγύρια, οι έλεγχοι στοχεύουν να βάλουν φρένο στο «πανηγύρι φοροδιαφυγής» που στήνουν επιτήδειοι τις ημέρες αυτές, αξιοποιώντας δεδομένα από myData, POS και «μαύρες» λίστες παλαιότερων παραβατών.

Εκατομμύρια αδειούχοι, τουρίστες και προσκυνητές συρρέουν σε Τήνο, Πάρο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, αλλά ακόμα και όπου υπάρχει εκκλησιά και πανηγύρι! Ο ακριβός τουρισμός συναντά τα μεγάλα ξέφρενα γλέντια. Αλλά πίσω από τις γιορτές, στήνεται και «πανηγύρι» φοροδιαφυγής!

Η επιχείρηση «Θέρος», όπως ονομάστηκε φέτος το θερινό πρόγραμμα ελέγχων της ΑΑΔΕ, εστιάζει σε περιοχές υψηλής κοσμοσυρροής: Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κρήτη και άλλα hotspots όπου η φοροδιαφυγή «ανθίζει» μαζί με τον τουρισμό. Οι έλεγχοι δεν είναι τυχαίοι αλλά βάσει σχεδίου, μετά από διασταυρώσεις δεδομένων και κλαδικούς δείκτες τζίρου, αξιοποιώντας στοιχεία και καταγγελίες από τη «μαύρη» λίστα της εφορίας.

Drones, «τουρίστες-εφοριακοί» και νέοι μέθοδοι

Δεκάδες ελεγκτές από την ηπειρωτική Ελλάδα έχουν ήδη «μετακομίσει» στα νησιά για θερινούς ελέγχους. Τις τελευταίες ημέρες κλιμάκια σαρώνουν κυρίως τα Χανιά, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη και νησιά του Ιουνίου. Η καλοκαιρινή “απόβαση” εφοριακών εντείνεται, για πολλούς λόγους: όχι απλώς για να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι αφού, όπως λένε πολύπειρα στελέχη «θέλεις …την “ΑΑΔΕ επί 3” για να ελέγξεις τα πάντα εκεί». Αλλά και για να ακυρωθεί ο παράγοντας της «εντοπιότητας» στους ελέγχους που εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 40.000 «στόχους».

Οι τακτικές των επιτήδειων είναι λίγο-πολύ γνωστές: αποφυγή έκδοσης αποδείξεων και πληρωμών με κάρτες, αποσύνδεση ή παραβίαση μηχανισμών POS, εποχικές επιχειρήσεις που «ανοιγοκλείνουν» μέσα σε 1-2 μήνες πριν καν αποδώσουν ΦΠΑ, είναι μερικές μόνον από αυτές.

Από την άλλη, «τουρίστες-εφοριακοί» εμφανίζονται σαν πελάτες και «τσεκάρουν» αποδείξεις σε beach bars ή εστιατόρια, ενώ drones σαρώνουν από αέρος δυσπρόσιτες περιοχές και απομακρυσμένες βίλλες όπου στήνονται ξέφρενα «πάρτι» κραιπάλης και φοροδιαφυγής.

Στα καταστήματα μπαίνουν με tablets που έχουν εγκαταστημένη την εφαρμογή ΕΛΕΓΧΟΣlive που επιτρέπει άμεσες επαληθεύσεις ΦΠΑ και εισοδημάτων, κάνοντας αμείλικτους ελέγχους «εξπρές».

Δεν είναι αστείες οι ποινές

Για τους παραβάτες, ο «κορσές» σφίγγει: 48 ώρες «λουκέτο» για μη έκδοση πάνω από 10 αποδείξεων ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, 96 ώρες για υποτροπή, και 10 ημέρες για πολλαπλές παραβάσεις εντός δύο ετών.

Το χειρότερο όμως δεν είναι τα πρόστιμα και τα «λουκέτα», γιατί ό,τι και να πληρώσουν, πολλοί εξ αυτών τα βγάζουν από την φοροδιαφυγή μέσα σε μία εβδομάδα.

Τα πράγματα σοβαρεύουν όμως, όταν φύγουν οι ελεγκτές. Τότε αυτοί στέλνουν στα κεντρικά το αποτέλεσμα του ελέγχου και με βάση τις παραβάσεις που έχουν επιβληθεί, οι επιχειρήσεις παίρνουν σειρά για έλεγχο σε βάθος πενταετίας, ξετινάζοντας λογιστικά βιβλία και τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι και…. τρίτου βαθμού συγγενείας!

Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων και για τους 3.100 παραβάτες που εντοπίστηκαν ήδη τον τελευταίο ένα μήνα, στο πλαίσιο της φετινής επιχείρησης «Θέρος» . Προς ώρας έχουν επιβληθεί 87 λουκέτα και πρόστιμα που ξεπερνούν τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικά είναι παραδείγματα σαν και αυτά, κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου:

• Μύκονος: Κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις 107.000 ευρώ για το 2021 και 2022, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

• Μύκονος: Ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

• Πάρος και Μήλος: Έξι επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ.

Τις επόμενες μέρες ή ώρες, ο σχετικός κατάλογος αναμένεται να εμπλουτιστεί -δυστυχώς- και με περισσότερες νέες περιπτώσεις παραβάσεων.