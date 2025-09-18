Η Ενωση Δημάρχων Κρήτης για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης (ΕΝ.ΔΗ.Κ.) μεταξύ των άλλων θεμάτων που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα εκρηκτικά προβλήματα που εντοπίζονται πλέον στον πρωτογενή τομέα της Κρήτη, ως έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, τουλάχιστον θεωρητικά της Τοπικής Οικονομίας και του νησιού μας συνολικά.

Ειδικότερα οι στοχευμένες παρατηρήσεις της ΕΝ.ΔΗ.Κ., που καταλήγουν σε μία άμεση δέσμη προτάσεων ολιστικής προσέγγισης, έχουν τις εξής επισημάνσεις :

1.Φυτική Παραγωγή Διαχείριση Υδάτινων Πόρων – Άρδευση

Παραγωγή αλλά και ζωή, χωρίς νερό δεν υπάρχει.

Για να σχεδιάσουμε αγροτική πολιτική πρέπει να λύσουμε πρώτα το θέμα του Νερού.

Ο Αγροτικός Τομέας της Κρήτης κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω της έλλειψης μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας αξιοποίησης των υδάτινων πόρων του Νησιού.

Αν δεν λύσουμε το θέμα της άρδευσης δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστική και βιώσιμη αγροτική πολιτική.

Ο Νησιωτικός χαρακτήρας, οι άγονες και μειονεκτικές περιοχές του Νησιού, δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για τον αγροτικό τομέα.

Προκειμένου να αρθούν τα εμπόδιά είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Μέτρα όπως:

Μεταφορικό ισοδύναμο

Άμεσες ενισχύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους τον μικρό κλήρο, της οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις και την ορεινότητα των περιοχών.

Ειδικά επενδυτικά σχέδια για σύγχρονα θερμοκήπια και άλλες καλλιέργειες.

Πρόγραμμα για την αναμπέλωση.

Να συμπεριληφθεί η Σταφίδα Σουλτανίνα στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Η Κτηνοτροφία στην Κρήτη

Η κτηνοτροφία στην Κρήτη βρίσκεται σε υπαρξιακή Κρίση.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Η κτηνοτροφία της Κρήτης βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την κτηνοτροφία στην υπόλοιπη χώρα, για τους παρακάτω λόγους.

Έλλειψη των απαραίτητων βοσκοτόπων,

Αδυναμία παραγωγής ζωοτροφών και υψηλό κόστος αγοράς,

Μειωμένες τιμές πώλησης γάλακτος, κρέατος, σε σχέση με τις τιμές που απολαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι στην υπόλοιπη χώρα.

Προτάσεις :