Η ΕΛΜΕ Λασιθίου καλωσορίζει τους νεοδιόριστους του 2025

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου καλωσορίζει θερμά τους/τις 36 νεοδιόριστους/ες συναδέλφους που από φέτος θα βρίσκονται δίπλα μας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου. Σας ευχόμαστε καλή αρχή, καλή τοποθέτηση και μια δημιουργική σχολική χρονιά με δύναμη και έμπνευση.

Ο διορισμός σας είναι σημαντικό βήμα, αποτέλεσμα των αγώνων του κλάδου μας. Ωστόσο, παραμένουν μεγάλες ελλείψεις στα σχολεία, με χιλιάδες διδακτικές ώρες να χάνονται και πολλούς συναδέλφους να συνεχίζουν σε καθεστώς ανασφάλειας και ελαστικής εργασίας. Γι’ αυτό ο κοινός μας αγώνας συνεχίζεται.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε:

ü Τα πρώτα δύο χρόνια υπηρετείτε υποχρεωτικά στην οργανική σας θέση· τον 1ο χρόνο με προσωρινή τοποθέτηση, τον 2ο με οριστική, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις (ειδικές κατηγορίες).

ü Η μονιμοποίησή σας κρίνεται μετά τη διετία, μέσα στο πλαίσιο της αξιολόγησης, απέναντι στην οποία ο κλάδος μας αντιτάσσεται συλλογικά, με την Απεργία–Αποχή.

ü Ο μισθός εκκίνησης παραμένει χαμηλός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης. Ως σωματείο διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις, επαναφορά 13ου & 14ου μισθού και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η δύναμή μας είναι η συλλογικότητα

Σας καλούμε να εγγραφείτε και να συμμετέχετε ενεργά στην ΕΛΜΕ Λασιθίου.

Μαζί υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, στηρίζουμε ο ένας τον άλλο και αγωνιζόμαστε για το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: https://elmelasithiou.blogspot.com/

email: elmelasithiou@gmail.com

FB: ΕΛΜΕ Λασιθίου

Συγκεκριμένα και όσον αφορά στη στέγαση των εκπαιδευτικών που μετακομίζουν προς το Λασίθι:

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου έχει δημιουργήσει μια λίστα πάνω από 100 κατοικιών, η οποία ενημερώνεται καθημερινά, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων/ισσών στην εξεύρεση οικίας, διότι γνωρίζουμε εκ των έσω το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που γιγαντώνεται στα τουριστικά μέρη, στα οποία ανήκουν και οι οικισμοί του Λασιθίου. Μπορείτε να σκανάρετε το QR code για να μεταφερθείτε στη λίστα αυτή.