Η Εκκλησία της Κρήτης για την απόφαση «βόμβα» από το Φανάρι

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις για την Εκκλησία της Κρήτης μετά την αιφνιδιαστική απόφαση που γνωστοποίησε με ανακοίνωση του το Οικουμενικό Πατριαρχείο το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου. Το Φανάρι, έλαβε την απόφαση για έναρξη της διαδικασίας προς αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης.

Στην ουσία, το Φανάρι, προτίθεται να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές που αφορούν το ισχύον καθεστώς της τοπικής εκκλησίας, που δεν αποκλείεται να φέρουν ανακατατάξεις που θα επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ανάρτηση 29/08/2025

Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Κατ᾿ αὐτήν:

α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,

β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,

γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,

δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».