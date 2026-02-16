Η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στον Αγιο Νικόλαο με θέμα τα μείζονα πολεοδομικά ζητήματα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ουσιαστική συμμετοχή πολιτών και φορέων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με θέμα τα μείζονα πολεοδομικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος Μήλης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της εκτός σχεδίου δόμησης και της συρρίκνωσης οικισμών, στις δυσλειτουργίες του Κτηματολογίου, στην υποστελέχωση και στα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των ΥΔΟΜ, αλλά και στις καθυστερήσεις και αστοχίες που αφορούν τους δασικούς χάρτες. Όπως τονίστηκε, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι στοχευμένες, ρεαλιστικές και ανοιχτές στη διαβούλευση με τους μηχανικούς και τους πολίτες, ώστε να διαμορφωθεί ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκαν, με τεχνική τεκμηρίωση και σαφείς επισημάνσεις, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης και ο Γραμματέας της Ν.Ε. Λασιθίου Μιχάλης Μαυρικάκης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον διάλογο.

Η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται σταθερά στη διάθεση των πολιτών για την ανάληψη κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών, υπενθυμίζοντας την ερώτηση που κατέθεσε η ίδια και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σχετικά με τις καθυστερήσεις στις ενστάσεις των δασικών χαρτών.

Το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, καθώς και αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι από όλο τον νομό, οι οποίοι πήραν τον λόγο, ενώ ακολούθησε ουσιαστικός και ζωντανός διάλογος με πολίτες που κατέθεσαν ερωτήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις. Χαιρετισμούς απέστειλαν οι Βουλευτές Μανόλης Χνάρης και Ελένη Βατσινά οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν λόγο ανειλημμένων υποχρεώσεων

Κλείνοντας, ο Νίκος Μήλης αναφέρθηκε στην επιδείνωση των προβλημάτων τα τελευταία χρόνια, ασκώντας κριτική στη διακυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία, και τόνισε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Μια πρόταση που θα δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και σε έναν σύγχρονο, βιώσιμο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει η παράταξη του ουσιαστικού διαλόγου, της τεκμηριωμένης πρότασης και της προοδευτικής ευθύνης. Με ξεκάθαρο πολιτικό σχέδιο και με ηγεσία τον Πρόεδρο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει μια αξιόπιστη προοδευτική πρόταση για τη χώρα, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακολούθησε η κοπή πίτας της Τ.Ο. Αγίου Νικολάου στην Νεάπολη όπου παραβρέθηκε πλήθος κόσμου .Χαιρετισμό απεύθυνε ο Νικος Μαυροματάκης αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Ε/ΤΑΚ Η Ν.Ε. θέλει να ευχαριστήσει τον Γιώργο Ξυλούρη (Καντρής) για την όμορφη μουσική βραδιά που χάρισε στα μέλη και στους φίλους .

Γραφείο τύπου

Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου