Η εκδήλωση στη Νεάπολη με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία στο Σταυροδρόμι του Αύριο: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου με θέμα : «Η Ελληνική Οικονομία στο Σταυροδρόμι του Αύριο: Προκλήσεις και Προοπτικές» στον προαύλιο χώρο του Παλαιού Γυμνασίου Νεάπολης με προσκεκλημένους τους κ.κ Παναγιώτη Πετράκη – Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ, και Εμμανουήλ Καβούσανο, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ.

Η συμμετοχή του κοινού κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για τα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας ενώ ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην ενεργή παρουσία νέων φοιτητών από οικονομικές σχολές.

Ο κ. Πετράκης ανέλυσε το νέο γεωοικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται από την αντι-παγκοσμιοποίηση, τους εμπορικούς πολέμους και την άνοδο του οικονομικού εθνικισμού. Παράλληλα, παρουσίασε την προοπτική ενός νέου μεγάλου οικονομικού κύκλου με κορύφωση τη δεκαετία του 2040, βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική πληροφορική και την πράσινη μετάβαση.

Υπογράμμισε ότι η τρέχουσα δεκαετία θα αποτελέσει περίοδο προσαρμογής – έναν «χειμώνα δυσφορίας» – αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή, η Ελλάδα μπορεί να εξέλθει πιο ισχυρή και ανθεκτική.

Ο κ. Καβούσανος επεσήμανε επίσης την ανάγκη στροφής της χώρας προς την καινοτομία, τις επενδύσεις στη βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες και τις ESG πρακτικές, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να περιοριστεί η υπερβολική εξάρτηση από τις υπηρεσίες. Παράλληλα, τόνισε ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη. Η Ελλάδα οφείλει να επενδύσει σε ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, αλλά και σε πολιτικές που θα περιορίσουν την ακρίβεια και θα ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία καλύπτει το 59% του στόλου της Ε.Ε., υπογραμμίζοντας τη σημασία της στον νέο χάρτη του διεθνούς εμπορίου.

Την εκδήλωση συντόνισε με επιτυχία ο κ. Σταύρος Καρτέρης τ. πρόεδρος ΟΕΕ/ΤΑΚ ο οποίος επισήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο και δημιουργούν μια κρίσιμη μάζα πολιτών ικανών να υπηρετήσουν τη λογική της ελάχιστης συναίνεσης για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα.

Εξέφρασε μάλιστα την ευχή η εκδήλωση να αποτελέσει θεσμό και να επαναληφθεί και την επόμενη χρονιά.

Η παρουσία δύο κορυφαίων πανεπιστημιακών που έλκουν την καταγωγή τους από τον τόπο μας προσέδωσε ξεχωριστή αξία στην εκδήλωση. Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους μας καθώς μεταφέρουν με σεμνότητα τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, στον τόπο καταγωγής τους.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους όσοι εργάστηκαν και συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης και ειδικότερα στους αντιδημάρχους Γεωργία Πολυχρονάκη και Γεώργιο Αρακαδάκη που ανέλαβαν, επιμελήθηκαν και στήριξαν την εκδήλωση αυτή καθώς και τους: Ευαγγελία Κενίνι, Μαυροειδή Γεώργιο, Γιαλελάκη Ιωάννη (ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ), Νίκο & Δόξα Ταμπουρατζή (Ανθοπωλείο «Το Νούφαρο» καθώς και στους υπαλλήλους του Δήμου.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να επενδύει στη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων φιλοξενώντας ανθρώπους του τόπου μας που διακρίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τιμούμε την εξέλιξή τους, αναγνωρίζουμε τη δυναμική τους και επιδιώκουμε την ανάδειξη της ανθρώπινης δυναμικής του τόπου μας σε όλα τα πεδία της επιστήμης, της κοινωνίας και του πολιτισμού.

Γιατί η γνώση, ο διάλογος και οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν το αύριο που μας αξίζει.