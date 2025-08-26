Η εκδήλωση για τη σωτηρία του μνημείου της Παπούρας

Ισχυρό μήνυμα για τη σωτηρία της “Παπούρας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού μας”, στάλθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το απόγευμα της Δευτέρας, στο Κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης”.

Έχοντας την συμπαράσταση αρχών, φορέων και πλήθους πολιτών το κύμα συμπαράστασης για τη σωτηρία του Μνημείου, μεταφέρθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η διαμαρτυρία που είχε μουσικό σκέλος, με το ανάλογο πρόγραμμα, αλλά και ένα κοινό μήνυμα: την υπεράσπιση του Λόφου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το “παρών” έδωσαν βουλευτές του νομού Ηρακλείου, αιρετοί από τον Α’ και Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και αρκετοί πολίτες.