Η εκδήλωση για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου – Νεάπολης

21/11/2025
Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία εκδήλωση αφιερωμένη στα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίου Νικολάου και Νεάπολης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την αναγνώριση και την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών που αποτελούν θεμέλιο της κοινωνίας μας.

Στην αίθουσα του Κέντρου «Καλύβα» στις Λίμνες τα μέλη του Κ.Α.Π.Η και οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν τοπικά εδέσματα, συμπληρώνοντας την όμορφη γιορτή με  χαρά, ζωντάνια και συντροφικότητα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική – ψυχαγωγικές δράσεις και την συμμετοχή της χορωδίας των Κ.Α.Π.Η με την επιμέλεια του ρεπερτορίου από το μέλος του Κέντρου κ. Γιώργου Φουλεδάκη.

Τα μέλη σιγοτραγούδησαν μελωδίες αγαπημένες σε όλους, με κέφι και ενθουσιασμό γιορτάζοντας έτσι τη δική τους ημέρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αντώνης Μαυρής και η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δήμου Ελευθερία Δαβράδου.

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλα τα μέλη, τους εθελοντές καθώς και στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την αδιάλειπτη υποστήριξή του.

