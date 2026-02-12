CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Η δικαίωση μιας διαχρονικής διεκδίκησης για τη Μίλατο | του Μανόλη Λεμπίδη

Επαναφέρω σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ένα ζήτημα που αφορά στη διοικητική οργάνωση του Δήμου μας, αλλά  και την ταυτότητα και το μέλλον ενός ιστορικού τόπου.

Η επανασύσταση της Δημοτικής Κοινότητας Μιλάτου είναι ένα αίτημα ώριμο, δίκαιο και αναγκαίο.

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Πατάμε πάνω σε αποφάσεις που έχουν, ήδη, ληφθεί από την Κοινότητα Βραχασίου και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες όμως παραμένουν αδρανοποιημένες, περιμένοντας την υλοποίησή τους.

Η Μίλατος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, ένας τόπος με βαριά ιστορική κληρονομιά, από την αρχαία Μίλατο έως τη θυσία στο Σπήλαιο, και με μια σύγχρονη τουριστική και παραγωγική δυναμική που απαιτεί αμεσότερη διαχείριση.

Να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βραχασίου δεν υπάρχει  μέλος από τη Μίλατο.

Η διοικητική αυτονομία θα της δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και θα επιτρέψει στους κατοίκους να επιλύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας με ταχύτητα και να σχεδιάζουν το μέλλον τους με βάση τις δικές τους ανάγκες, πάντα στο πλαίσιο του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η επικαιροποίηση του αιτήματος σήμερα είναι πράξη ευθύνης.

Οφείλουμε να σεβαστούμε τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και να προχωρήσουμε τις διαδικασίες με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Η αποκατάσταση αυτής της ιστορικής εκκρεμότητας θα ενισχύσει τη συνοχή της περιοχής μας και θα δώσει στη Μίλατο την υπόσταση που της αξίζει.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την οποία θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε άμεσα και να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία για τη Μίλατο:

Αριθμ. Αποφ : 116 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση Μιλάτου ως Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 47 του ν. 5027/2023).

Μανόλης Λεμπίδης

Δημοτικός Σύμβουλος

