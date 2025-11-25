Η απονομή βραβείων στον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου

Με τη συμμετοχή βραβευθέντων, εκπροσώπων της Κριτικής και Οργανωτικής Επιτροπής, πρ. Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου2025, η εκδήλωση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 32ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας που προκήρυξε το προηγούμενο διάστημα ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Το θέμα του διαγωνισμού, η «Αντίσταση» έδωσε τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες – σύμφωνα με την απόφαση της κριτικής επιτροπής -να αναπτύξουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες προς ποικίλες κατευθύνσεις και να καταθέσουν έργα πρωτότυπα, αιχμηρά, με κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό, με στοχαστικότητα και ιδιοφωνία, Το ζήτημα της ιστορίας απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό τους νέους δημιουργούς, ενώ δεν έλειψαν τα κείμενα που πρόβαλαν ως κεντρικό θέμα τους το προσφυγικό πρόβλημα δείχνοντας οξυμμένη κοινωνική ευαισθησία και γερά αντανακλαστική στα προτάγματα της εποχής μας.

Η εκδήλωση αφιερώθηκε στη μνήμη δυο συμπολιτών μας, του Γεωργίου Χατζηδάκη (που διετέλεσε Δήμαρχος Αγίου Νικολάου) και της Δώρας Φθενάκη – Κοκολάκη η στάση των οποίων απέναντι στη ζωή και στην Ιστορία υπήρξε φάρος ήθους, αντίστασης και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, καλωσορίζοντας κοινό και βραβευθέντες ανέφερε ότι ο 32ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου, επανέρχεται φέτος δυναμικά, επιβεβαιώνοντας πως ο τόπος μας διαθέτει μια σταθερή και βαθιά ριζωμένη παράδοση στη λογοτεχνία και στις τέχνες γενικότερα.

Η αναβίωση αυτού του θεσμού – πρόσθεσε – σε συνδυασμό με το Τριήμερο Λόγου και Τέχνης που εγκαινιάζουμε ξανά, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Δήμο μας.

«Με σταθερά βήματα- είπε- ο Άγιος Νικόλαος εισάγεται ή καλύτερα επανεισάγεται ως αναφορά και επίκεντρο Πολιτισμού στη χώρα, με δική του ξεκάθαρη ταυτότητα, με δική του δυναμική φωνή».

Η επιλογή του θέματος του Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αναφερόμενος στην επιλογή του θέματος του διαγωνισμού – «Αντίσταση» – διευκρίνισε – ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Συγκεκριμένα ανέφερε : «Μια λέξη που γειώνεται στην ιστορία, αλλά ξεπερνά τα χρονικά της σύνορα.

Μιλά για την αντίσταση σε κάθε εποχή: απέναντι στην ανελευθερία, στην αδικία, στον φόβο, στην απάθεια, σε κάθε εμπόδιο που δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να προχωρήσει ελεύθερος και δημιουργικός.

Και αυτό ακριβώς αποτυπώθηκε στα 82 έργα που κατατέθηκαν: μια πολυφωνία σκέψης, συναισθήματος και ευθύνης.

Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Ενωμένη Εθνική Αντίσταση.

Και αυτό —πιστέψτε με— δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο.

Η συνάντησή μας εδώ, σε μια γιορτή του λόγου, του πνεύματος και της ελευθερίας της έκφρασης, γίνεται την ίδια ημέρα που τιμούμε συλλογικά εκείνους που αντιστάθηκαν, που στάθηκαν ενωμένοι, που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα.

Το διαχρονικό μήνυμα της αντίστασης συναντά σήμερα τη δημιουργία και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, τιμούμε και δύο πρόσωπα που με τη ζωή και τη δράση τους και παρά τις πολιτικές τους ταυτίσεις κατά καιρούς χαρακτήρισαν την έννοια της αντίστασης — όχι μόνο απέναντι στον κατακτητή, αλλά και απέναντι στη διχόνοια.

Πρόσωπα με βαθιά ενωτικό πνεύμα, που μας θυμίζουν ότι ο πολιτισμός, με την ευρεία έννοιά του, δεν είναι μόνο δημιουργία· είναι και ήθος, στάση, παράδειγμα».

Οδός της πόλης με το όνομα του Γιώργου Χατζηδάκη

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε επίσης στην δέσμευση της δημοτικής αρχής για την απόδοση του ονόματος του αείμνηστου Γιώργου Χατζηδάκη σε οδό της πόλης του Αγίου Νικολάου, στην οποία διετέλεσε Δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πράξη τιμής προς τον άνθρωπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τοπικής μας ιστορίας, με αντιστασιακή δράση και με βαθιά προσήλωση στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας.

Ο ίδιος ευχαρίστησε , τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ. Νίκο Ξυδάκη για την ομιλία του, τον πρόεδρο και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που στήριξαν το θεσμό, την Οργανωτική Επιτροπή, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, τον κ. Μανόλη Θραψανιώτη, ιατρό και πρώην βουλευτή, τον κ. Οδυσσέα Σγουρό, αρχιτέκτονα, καθώς και την κα Μαρία Κωστάκη, φιλόλογο, που με την προσφορά και την αφοσίωσή τους, κατέστησαν τη διοργάνωση αυτή αλλά και το τριήμερο, που θα ακολουθήσει μερικές μέρες αργότερα, έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου – επεσήμανε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου -κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός. Θεμελιώνει τον δικό του πολιτιστικό χώρο, καλλιεργεί το πνεύμα, τροφοδοτεί τη σκέψη και δείχνει ότι η δημιουργία παραμένει πάντα μια μορφή αντίστασης — ίσως η πιο ουσιαστική.

Για τα τιμώμενα πρόσωπα μίλησε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής – φιλόλογος κ. Μαρία Κωστάκη, αναγνώστηκε η ομιλία του κ. Νίκου Ξυδάκη (πρ. Αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού) με θέμα :»Το πνεύμα της Αντίστασης» ο οποίος λόγω σοβαρού προσωπικού προβλήματος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Χαιρετισμούς απηύθυναν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, το μέλος της Κριτικής Επιτροπής Δημήτρης Περοδασκαλάκης καθώς και το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (αρχικέκτων- πρ. πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου) κ. Οδυσσέας Σγουρός, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσική αναφορά στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης αλλά και στους ανθρώπους που αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο, από τον Γιάννη Κασσωτάκη.