Με απόλυτη επιτυχία άνοιξε χθες τις πύλες της η 2η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στην Άνω Βιάννο, παρουσία του Δημάρχου Βιάννου κ. Παύλου Μπαριτάκη.

Μια διήμερη γιορτή που πλέον καθιερώνεται ως θεσμός για την περιοχή και η οποία διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Βιάννου με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου.

Η εναρκτήρια βραδιά ξεκίνησε με τα εγκαίνια και τις εναρκτήριες ομιλίες, ανάμεσά στις οποίες ήταν και αυτή του κ. Μπαριτάκη που τόνισε τη σημασία της προβολής του ποιοτικού ελαιολάδου της περιοχής, της ανάδειξης των ριζών και των παραδόσεων του τόπου, αλλά και της εκπλήρωσης ενός ακόμη στόχου, που δεν είναι άλλος από τη διασκέδαση μέσα από όμορφες δράσεις και μουσικές βραδιές.

Στα εγκαίνια που έγιναν παρουσία πλήθους κόσμου, έδωσαν το «παρών»: ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλης Κονδυλάκης, οι αντιδήμαρχοι Μπάμπης Κονδυλάκης και Θοδωρής Καρτσάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Βιάννου Μανώλης Μπριντάκης, η Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης και Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Μαρία Πιτσικάκη και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Βιάννου Ελένη Δοριάκη, η οποία στο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια του καλωσορίσματος της, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φορείς, αλλά και όλους τους πολίτες, που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ.

Ο Αγιασμός τελέσθηκε από τον Πανοσιολογιότατο Ηγούμενο Αγίου Αντωνίου Αρβης, πατέρα Αγαθάγγελο με τον ιερέα του Ι.Ν. Μιχαήλ Αρχαγγέλου Βιάννου πατέρα Γεώργιο.

Από νωρίς το απόγευμα, οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στα περίπτερα των εκθετών που συμμετέχουν με τοπικά προϊόντα ελιάς και ελαιολάδου, απόλαυσαν τοπικά εδέσματα και συμμετείχαν σε παιδικά δρώμενα και δημιουργικά εργαστήρια.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη λαϊκή συναυλία του Νίκου Δελιδάκη και της Άννας Μασσάρου, που ξεσήκωσαν το κοινό.

Η γιορτή συνεχίζεται σήμερα, 15 Αυγούστου, με πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενημερωτική ομιλία για το έργο του Παγκρήτιου Συλλόγου «Ηλιαχτίδα». Ενώ το βράδυ, η αυλαία θα πέσει με μια μεγάλη κρητική βραδιά, παρέα με το συγκρότημα του Μανώλη Στεφανάκη και τους χορευτές των σχολών παραδοσιακών χορών «Μπριντάκη».

Σημειώνεται ότι στο χώρο του φεστιβάλ και κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των εκθεσιακών περιπτέρων πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής από την εικαστικό Έλενα Αναδιώτου, στο χώρο του λαογραφικού μουσείου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Επισημαίνεται τέλος ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής πραγματοποιείται εργαστήρι παραδοσιακών εδεσμάτων και μεζέδων με βάση το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της περιοχής.